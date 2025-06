Il profilo dell’indagato – Guida completa

Un minorenne di 17 anni, cittadino italiano di origine turca, è al centro di un'inchiesta della Polizia di Stato per aver promosso un gruppo online che inci...

Un minorenne di 17 anni, cittadino italiano di origine turca, è al centro di un’inchiesta della Polizia di Stato per aver promosso un gruppo online che incitava all’odio razziale, con richiami espliciti al fascismo e al nazismo. Il ragazzo, residente in provincia di Como, è accusato di aver spinto altri giovani a compiere atti di violenza e “spedizioni punitive”. Questa mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Milano.

Il profilo dell’indagato

Il giovane, fino ad ora incensurato, non era mai emerso all’attenzione della polizia. Ma il suo coinvolgimento nella propaganda di ideologie estremiste ha attirato l’interesse degli investigatori. Per lui è stata disposta una misura cautelare che prevede il divieto di utilizzare internet per due mesi. Questa restrizione costituisce un primo passo nell’affrontare il fenomeno delle nuove forme di radicalizzazione giovanile.

Le indagini e le perquisizioni

L’inchiesta ha portato a due perquisizioni domiciliari: una in Friuli Venezia Giulia, dove si trovava un altro minorenne collegato al gruppo, e l’altra nel Comasco, dove un terzo ragazzo è sospettato di detenere armi da fuoco e munizioni. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, in collaborazione con la DIGOS della Questura di Milano e Como.

Un’ideologia pericolosa

Il gruppo online, amministrato dal minore, è stato identificato come un ambiente di esplicita ispirazione fascista, con contenuti xenofobi, omofobi e antisemiti. L’indagato ha creato un vero e proprio “arcipelago” di pagine e canali su diverse piattaforme social, amplificando i messaggi di odio e reclutando giovani e giovanissimi. Il suo obiettivo? Incitare alla violenza e costituire un movimento antisistema, prospettando persino il finanziamento per l’acquisto di armi.

Il contesto e le implicazioni

Questa operazione evidenzia un problema crescente: la radicalizzazione dei giovani attraverso i social media. Le piattaforme, un tempo spazi di socializzazione, si trasformano in fucine di ideologie estremiste. È inquietante pensare che soggetti già noti alle forze dell’ordine per reati simili partecipassero a questo gruppo. La situazione è allarmante e solleva domande cruciali: come è possibile che questi messaggi di odio trovino terreno fertile tra i giovani? E quali misure si possono adottare per fermare questa ondata di violenza ideologica?

Il futuro della lotta all’estremismo

Le autorità stanno intensificando gli sforzi per monitorare e combattere l’estremismo di destra. La situazione è in continua evoluzione e le indagini potrebbero portare a nuovi sviluppi. Mentre la società si interroga su come affrontare questo fenomeno, la necessità di educare le nuove generazioni e promuovere valori di tolleranza e rispetto è più urgente che mai. Resta da vedere quali misure saranno adottate per prevenire ulteriori episodi di odio e violenza tra i giovani.