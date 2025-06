Il dramma della collisione – Guida completa

Un grave incidente si è verificato questa mattina, giovedì 5 giugno 2025, sulla SS494 ad Abbiategrasso, proprio durante l'ora di punta. Erano passate da p...

Un grave incidente si è verificato questa mattina, giovedì 5 giugno 2025, sulla SS494 ad Abbiategrasso, proprio durante l’ora di punta. Erano passate da poco le 8.30 quando, all’altezza della mega rotatoria di fronte alla Mivar, un motociclista ha impattato violentemente contro una Fiat 500. Questo punto è noto per essere un crocevia di traffico intenso, diretto sia verso Milano che verso Vigevano. L’impatto è stato devastante.

Il dramma della collisione

Il colpo ha devastato il lato dell’auto, guidata da una donna di 67 anni. Ma il vero dramma è toccato al motociclista, un uomo di 38 anni, che dopo l’impatto è finito a terra, procurandosi gravi traumi. Testimoni hanno descritto la scena come “agghiacciante”, con il biker che giaceva a terra mentre il traffico si fermava in attesa dei soccorsi. La Polizia Locale di Abbiategrasso è arrivata rapidamente per effettuare i rilievi e gestire il flusso di veicoli, che ha subito notevoli disagi.

Intervento dei soccorsi

Un’ambulanza e un’auto medica sono giunte sul posto in codice rosso, evidenziando la gravità della situazione. Il motociclista è stato stabilizzato dai sanitari e, nonostante le sue condizioni critiche, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano. “Lo abbiamo visto a terra, in condizioni spaventose”, ha commentato un passante, ancora scosso dall’evento.

Ripercussioni sul traffico

Il traffico ha iniziato a riprendere regolarmente solo dopo circa un’ora dall’incidente, ma le ripercussioni si sono fatte sentire per lungo tempo. I pendolari, già in ritardo, hanno dovuto affrontare code e rallentamenti. Una situazione che, purtroppo, è diventata una consuetudine in questa zona nevralgica. La domanda che molti si pongono è: come si può migliorare la sicurezza in questo punto critico?

Un episodio che chiama all’azione

Questo incidente non è solo un fatto di cronaca, ma rappresenta anche un allerta per le autorità locali. È evidente che la sicurezza stradale deve essere una priorità. Le domande restano: basteranno i rilievi e i controlli per prevenire ulteriori tragedie? Il futuro del traffico in questa area non può continuare a essere incerto. La comunità chiede risposte, azioni concrete e, soprattutto, una maggiore attenzione per la sicurezza delle strade.