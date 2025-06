Dettagli del progetto – Guida completa

Il Comune di Bollate lancia una nuova iniziativa per i giovani diplomati, un'opportunità che non si può perdere. Il progetto “Stiamo cercando te” è t...

Il Comune di Bollate lancia una nuova iniziativa per i giovani diplomati, un’opportunità che non si può perdere. Il progetto “Stiamo cercando te” è tornato, dopo il successo della prima edizione, per offrire a ragazzi tra i 18 e i 32 anni la chance di inserirsi nel mondo del lavoro attraverso contratti di formazione e lavoro. L’obiettivo? Rinnovare la Pubblica Amministrazione con nuove energie e professionalità.

Dettagli del progetto

Il bando si rivolge a diplomati tecnici: geometri, periti edili o esperti in Costruzioni Ambiente e Territorio. Sono richieste competenze urbanistiche, informatiche e ottime doti relazionali. Il Comune offre un contratto di formazione di 12 mesi, con la possibilità di stabilizzazione al termine. Il Sindaco, Francesco Vassallo, ha dichiarato: «Con questa iniziativa, vogliamo valorizzare le competenze dei giovani e offrire esperienze concrete». Parole forti, che promettono un futuro migliore per i partecipanti.

Le opportunità offerte

Cosa prevede il progetto? Un contratto retribuito di Formazione Lavoro, 36 ore settimanali, percorsi di affiancamento e crescita professionale, accesso a mensa e parcheggio interno, e ben 30 giorni di ferie. Insomma, un pacchetto allettante per chi desidera entrare nel mondo del lavoro. Inoltre, c’è la possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Un’occasione che potrebbe cambiare la vita a molti giovani.

Come partecipare

Per partecipare, è necessario inviare la propria manifestazione di interesse via email entro il 5 luglio 2025. I candidati dovranno fornire i propri dati personali e i recapiti per essere ricontattati. L’indirizzo email da utilizzare è personale@comune.bollate.mi.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Gestione Risorse Umane. Ma ci si chiede: quanti giovani coglieranno questa opportunità? È tempo di agire.

In un contesto socio-economico in continua evoluzione, iniziative come queste rappresentano un faro di speranza. I giovani di oggi, spesso precari e insoddisfatti, hanno bisogno di punti di riferimento solidi. Il Comune di Bollate sembra voler diventare uno di questi, cercando di attrarre talenti e costruire un futuro migliore per la comunità. Resta da vedere se l’iniziativa riscuoterà il successo sperato. Solo il tempo potrà dirlo.