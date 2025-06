Questa sera alle 23, Telecity porta i telespettatori a Fornovo San Giovanni, un piccolo comune in provincia di Bergamo, che ha molto da raccontare. Con circ...

Questa sera alle 23, Telecity porta i telespettatori a Fornovo San Giovanni, un piccolo comune in provincia di Bergamo, che ha molto da raccontare. Con circa 3.500 abitanti, questo paese si sta trasformando in un centro vitale, grazie a una comunità attiva e dinamica.

Una comunità in fermento

Fornovo non è solo un punto sulla mappa; è un luogo dove lo sport, il commercio e l’inclusione sociale si intrecciano. La trasmissione “Dentro e fuori dal Comune”, condotta dalla giornalista Silvia Valenti, si propone di esplorare queste realtà. “Abbiamo tanti eventi e iniziative per tutte le età”, raccontano i membri della Usd Fornovo e della Scuderia Candiana L’Aurora. Queste associazioni non solo promuovono attività sportive, ma costruiscono anche un senso di comunità, fondamentale in tempi come questi.

Ma non finisce qui. Il sindaco Fabio Carminati sottolinea l’importanza della riqualificazione degli spazi pubblici. La piazza principale, dominata dalla Chiesa di San Giovanni Battista, è un simbolo di questa trasformazione. Qui, un tempo sorgevano il tempio dedicato a Giove e il foro romano, un passato ricco di storia che si intreccia con un presente in evoluzione.

Un campus scolastico all’avanguardia

Uno dei progetti più ambiziosi è il nuovo campus scolastico che sta prendendo forma. Questo grande cantiere promette di unire le scuole di diverso ordine in un’unica, moderna struttura. “Non sarà solo un luogo di apprendimento, ma un centro di servizi condivisi per tutta la comunità”, afferma il sindaco, evidenziando l’importanza di questa iniziativa per le famiglie di Fornovo e dei comuni limitrofi.

La nuova struttura è vista come un’opportunità per rafforzare i legami sociali e offrire spazi più funzionali e accoglienti per gli studenti. Sarà interessante osservare come questo progetto influenzerà la vita quotidiana dei cittadini e il loro rapporto con l’istruzione.

La Bassanina: un gioiello per eventi

Un’altra tappa del nostro viaggio attraverso Fornovo sarà La Bassanina, un’elegante location per eventi. Questo rustico in mattoni e pietra è immerso in un giardino fiorito e richiama alla mente i sapori della tradizione culinaria. “Ristrutturiamo e manteniamo viva la storia della ristorazione”, affermano i gestori, la famiglia Tironi, da sempre dedita a offrire piatti di qualità. La Bassanina non è solo un ristorante, ma un luogo dove si celebrano momenti speciali, un vero e proprio punto di riferimento per la comunità.

Un viaggio attraverso la bellezza della Lombardia

“Dentro e fuori dal Comune” non è solo un programma, è un diario di viaggio che racconta storie di luoghi meravigliosi. La Valenti ci guida attraverso un mondo di bellezze paesaggistiche, tradizioni e culture uniche. La prossima settimana, il viaggio ci porterà a Bollate, un altro comune della provincia di Milano. “Ogni luogo ha una storia da raccontare”, conclude la giornalista, lasciando i telespettatori con la curiosità di scoprire cosa riserverà il prossimo episodio.