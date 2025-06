La band "Genteincomune" ha superato la selezione per le audizioni ufficiali del Tour Music Fest, in programma a Milano questo ottobre. A confermarlo è Serg...

La band “Genteincomune” ha superato la selezione per le audizioni ufficiali del Tour Music Fest, in programma a Milano questo ottobre. A confermarlo è Sergio Garavaglia, cantante del gruppo, che ha annunciato con entusiasmo l’adesione alla competizione con il brano “Metropolitana”, una canzone scritta da lui e musicata da Maurizio Taverna. Se la band dovesse superare il terzo step in sala di incisione, potrebbe qualificarsi per le finali nazionali a San Marino. Un’opportunità che potrebbe segnare un nuovo capitolo per questa formazione che da oltre vent’anni si esibisce gratuitamente per cause benefiche.

Un viaggio musicale lungo oltre due decenni

La storia di “Genteincomune” inizia nel dicembre 2002. Un gruppo di otto membri, tra amministratori e professionisti, ha unito le forze per creare una band che potesse portare un messaggio di solidarietà. Sergio Garavaglia, voce di Ossona, guida la formazione, affiancato da artisti come Maurizio Taverna alla chitarra e Luca Brusadelli alle tastiere. Ogni membro porta con sé storie e competenze, rendendo la band un microcosmo di talenti e passione.

In questi ventidue anni, “Genteincomune” ha avuto un ruolo attivo nel sostenere diverse cause. Dalla musica alle raccolte fondi, la band ha dimostrato un impegno costante verso le comunità in difficoltà. Hanno suonato in teatri e piazze, portando messaggi di speranza e solidarietà in tutta Italia e persino in Ungheria. «Non chiediamo nulla se non un po’ di ospitalità», afferma Garavaglia, sottolineando la natura altruistica delle loro esibizioni.

Riconoscimenti e successi

Nel 2007, “Genteincomune” ottiene il riconoscimento ufficiale da parte dell’ANCI nazionale. Tra i successi più significativi, l’incisione dell’inno dei Comuni “L’Italia dei Comuni”, e il premio ricevuto nel 2010 dalla Presidenza della Repubblica per il concerto di raccolta fondi a favore del Comune alluvionato di Veggiano. Questi eventi hanno cementato la loro reputazione come band di riferimento per iniziative benefiche.

Le ultime opere della band, come “Mai più guerre” e “Latitudine periferie”, sono state accolte con entusiasmo. Garavaglia continua a scrivere testi toccanti e significativi, mantenendo vivo lo spirito di impegno sociale che contraddistingue il gruppo. Un repertorio che mescola classici di Jannacci e Gaber a pezzi originali, per un mix di nostalgia e innovazione.

Il futuro è luminoso

La partecipazione al Tour Music Fest rappresenta un’importante opportunità per “Genteincomune”. L’adrenalina è palpabile tra i membri della band, che vedono in questa audizione una chance per raggiungere un pubblico più vasto. «Siamo pronti a dare il massimo», dichiara Garavaglia. La tensione cresce e il countdown verso l’audizione ha già inizio.

Un evento che promette di essere ricco di sorprese e colpi di scena, lasciando aperta la questione: quali saranno i prossimi passi per questa band che continua a sorprendere? Con il sostegno del pubblico e una storia di successi alle spalle, “Genteincomune” punta a far sentire la propria voce anche in questa nuova sfida.