Il Municipio 6 di Milano lancia un appello urgente: “Misure straordinarie per riaprire il palazzo del ghiaccio Agorà nel più breve tempo possibile”. Questa richiesta, approvata con larghissima maggioranza, tranne l’eccezione di Fratelli d’Italia, è stata formulata dai consiglieri Niccolò Orlando (PD) e Francesco Fumagalli (Lista Sala). L’obiettivo è chiaro: salvaguardare una delle strutture sportive più significative della città.

Un simbolo dello sport milanese

Situato in via dei Ciclamini, nel quartiere Lorenteggio, il palazzo ha rappresentato per oltre trent’anni il fulcro dell’attività legata al ghiaccio a Milano. Un luogo di incontro tra sport agonistico e attività per le famiglie, aperto a centinaia di giovani e scuole. Ma la situazione è cambiata drasticamente.

Chiusura e degrado

Da gennaio 2023, i cancelli sono chiusi. Gravi problemi gestionali hanno costretto alla sospensione di tutte le attività, mentre l’edificio è caduto nell’abbandono. Occupazioni abusive e degrado hanno caratterizzato il triste destino del palazzo. Ma il maggio scorso ha segnato il punto di non ritorno: due incendi, il 12 e il 18, hanno devastato ulteriormente la struttura, cancellando anni di storia e lasciando un vuoto profondo nella comunità.

Una possibile rinascita

Verso la fine di maggio, l’assessora allo Sport Martina Riva ha annunciato che il Comune sta preparando un piano di rilancio. Dopo mesi di stallo, sembra che ci sia finalmente un progetto concreto per riqualificare il palazzo, con un intervento previsto in parte attraverso un partenariato pubblico-privato. L’obiettivo è chiaro: restituire alla città una struttura moderna e sicura, pronta ad accogliere sport di alto livello.

Verso i Giochi Olimpici Invernali 2026

Con i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 all’orizzonte, la riapertura della pista diventa fondamentale. La speranza è di tornare a vivere momenti di grande sport, di rivalutare una tradizione che ha fatto di Milano un punto di riferimento per gli sport invernali. La comunità non può più aspettare. Il futuro del palazzo del ghiaccio Agorà è in gioco, e la pressione è alta. Riusciranno le autorità a mettere in campo le misure necessarie per una pronta riapertura?