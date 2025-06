Milano è in fermento, pronta a vivere una notte indimenticabile con Dua Lipa. L’Ippodromo La Maura, scenario di un evento attesissimo, si prepara a trasf...

Milano è in fermento, pronta a vivere una notte indimenticabile con Dua Lipa. L’Ippodromo La Maura, scenario di un evento attesissimo, si prepara a trasformarsi nella capitale del pop europeo. È il “Radical Optimism Tour”, e questa sarà l’unica tappa italiana, un’occasione da non perdere.

Un ritorno trionfale

Dopo il trionfo al Forum di Assago nel 2022, la popstar britannica torna con un live rinnovato. Si preannunciano nuove hit, visual spettacolari e un sound potente. La scaletta include i brani del suo ultimo album, uscito a maggio del 2024, ma non mancheranno i classici che hanno fatto la storia della sua carriera. Gli appassionati sono già in fibrillazione.

Attesa e preparativi

Circa 70mila persone sono attese per l’evento. Già da un giorno prima, i temerari si mettono in fila, armati di zaini e bottiglie d’acqua, pronti a conquistare la prima fila. La gioventù arriva da lontano: Veneto, Lazio e oltre, tutti uniti dalla stessa passione. La città si adatta a questa marea di fan: la metro prolunga il servizio fino a notte fonda e, per la prima volta, sono previste aree riservate per bici e moto. È un piccolo passo verso una mobilità più sostenibile.

Uno spettacolo da non perdere

Due ore di musica, cinque cambi d’abito, ventidue brani in scaletta. Ma c’è di più: l’artista ha una sorpresa in serbo. Come da tradizione, canterà un pezzo in italiano, legato al nostro Paese, spiegandolo ai fan nella nostra lingua. Un gesto che renderà la serata ancora più speciale e coinvolgente, unendo culture e emozioni.

Un evento che segnerà la storia

La notte promette di essere indimenticabile. La combinazione di talento, passione e energia renderà questo concerto un evento da ricordare. E mentre i fan si preparano a vivere un sogno, Milano si trasforma nel palcoscenico di una delle popstar più influenti del nostro tempo. Come reagiranno a questa ondata di emozioni? Resteranno incantati dalle performance o si perderanno nell’atmosfera magica del concerto? Solo il tempo potrà dirlo.