La ricostruzione dei fatti – Guida completa

Una tragedia avvolta nel mistero quella che ha colpito Milano. Sueli Barbosa Leal, 48 anni, si è tolta la vita gettandosi dal quarto piano del suo appartamento in viale Abruzzi 64, cercando di sfuggire a un incendio che ha devastato la sua casa. L’episodio, avvenuto tra mercoledì e giovedì, ha scosso la comunità e lasciato dietro di sé una scia di domande senza risposta.

La ricostruzione dei fatti

Il dramma si consuma in pochi attimi. L’incendio, le fiamme che divampano, il panico. Sueli, nel tentativo disperato di salvarsi, si lancia nel vuoto. I soccorsi arrivano in un batter d’occhio, ma per lei non c’è nulla da fare. Trasportata in ospedale con gravi ferite, muore poco dopo il suo arrivo. Aveva solo pochi giorni prima programmato di festeggiare il suo 49° compleanno.

Un passato difficile

Sueli, operatrice socio sanitaria, aveva dedicato la sua vita ad aiutare gli altri. Lavorava al Gaetano Pini e più recentemente all’Istituto Nazionale dei Tumori. Da tempo viveva in Italia, dove stava cercando un appartamento più grande, mettendo in vendita la casa in cui è avvenuta la tragedia. La sua vita, purtroppo, era segnata dalla solitudine: lascia un figlio di dieci anni, che per fortuna non era in casa al momento del rogo.

Il compagno sotto esame

Michael P., 45 anni, l’attuale compagno di Sueli, è stato rintracciato in un bar vicino all’abitazione e portato in Questura per essere interrogato. Le sue dichiarazioni parlano di una lite ordinaria tra partner, ma gli inquirenti non si fidano. La Squadra Mobile, coordinata dalla pm Maura Ripamonti, è attualmente al lavoro per verificare la sua versione dei fatti.

Indagini in corso

Giovedì pomeriggio, gli investigatori hanno effettuato un sopralluogo nell’appartamento in cui è avvenuto l’incendio. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono le cause del rogo. Non si esclude l’ipotesi del dolo. Gli esperti cercano tracce di acceleranti che possano confermare l’idea che le fiamme siano state appiccate volontariamente. La tensione cresce.

Un precedente inquietante

Le forze dell’ordine avevano già ricevuto una chiamata dall’appartamento di Sueli nel marzo 2024. In quel caso, fu proprio l’operatrice a contattare il 112 a causa di una lite. Un evento che sembrava isolato, ma che ora riemerge con tutta la sua pesantezza, sollevando interrogativi sul contesto relazionale in cui si è consumata questa tragedia.

La storia di Sueli Barbosa Leal è una di quelle che lascia il segno. Una vita spezzata, un dramma che si consuma tra le fiamme e le urla. E ora, mentre gli investigatori proseguono le loro indagini, si fa strada una domanda: cosa si nasconde dietro questa tragedia? Gli sviluppi futuri potrebbero rivelare dettagli sconcertanti.

