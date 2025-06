Incidente stradale grave nei pressi del Bennet

Un grave incidente stradale a Mortara coinvolge quattro persone, tra cui una donna incinta in gravi condizioni.

Un drammatico incidente ha scosso il pomeriggio di sabato 7 giugno 2025. Due automobili sono state coinvolte in un violento tamponamento sulla provinciale 101, tra Parona e Vigevano, all’altezza del centro commerciale Bennet. È un’area notoriamente affollata, soprattutto nei fine settimana. L’impatto è avvenuto intorno alle 17:40, e i soccorsi sono stati immediati.

Dettagli dell’incidente

Quattro persone sono rimaste coinvolte nell’incidente: due uomini di 26 e 49 anni, una donna di 54 anni e una giovane di 25 anni, residente a Cilavegna e incinta all’ottavo mese. Le sue condizioni sono risultate subito critiche, suscitando la preoccupazione dei soccorritori. La giovane donna, in particolare, ha attirato l’attenzione per la gravità della situazione.

Intervento dei soccorsi

Subito dopo il sinistro, un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano, insieme a due automediche e all’elisoccorso proveniente da Como, è giunta sul posto per prestare i primi soccorsi. La giovane incinta è stata trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, un centro specializzato per gestire situazioni delicate come la sua. Fortunatamente, gli altri tre occupanti delle vetture hanno riportato solo lievi ferite e non è stato necessario il ricovero.

Indagini in corso

La Polizia locale di Mortara sta attualmente indagando sulla dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che una manovra azzardata da parte di uno dei conducenti possa aver causato il tamponamento. Ma cosa è realmente successo? Le autorità sono al lavoro per chiarire ogni aspetto dell’incidente.

Traffico paralizzato

Le conseguenze dell’incidente non si limitano ai feriti. Il traffico sulla provinciale 101 è rimasto bloccato per oltre un’ora, creando disagi significativi per gli automobilisti. L’area intorno al Bennet, già congestionata, ha vissuto un’ulteriore crisi di traffico. Gli agenti raccomandano massima prudenza, soprattutto in tratti di alta intensità di traffico come quello interessato dall’incidente.

Riflessioni finali

La situazione resta critica per la giovane donna, e l’esito delle indagini potrebbe rivelare molteplici dettagli inaspettati. Incidente dopo incidente, rimane aperta la domanda: quanto è sicura la nostra viabilità e quali misure saranno adottate per prevenire simili tragedie in futuro?