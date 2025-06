Il racconto di una madre affranta – Guida completa

Silenzio e tensione caratterizzano il processo per l'omicidio di Fabio Ravasio, deceduto tragicamente la sera del 9 agosto 2024. La Corte d'Assise di Busto ...

Silenzio e tensione caratterizzano il processo per l’omicidio di Fabio Ravasio, deceduto tragicamente la sera del 9 agosto 2024. La Corte d’Assise di Busto Arsizio è testimone di una mattinata che ha visto protagonisti silenziosi due delle figlie dell’imputata, Adilma Pereira Carneiro, e un agente della Polizia Locale. Ravasio, 52 anni, è stato travolto da un’auto mentre pedalava tra Casorezzo e Parabiago. Secondo l’accusa, il suo omicidio non sarebbe stato un tragico incidente, ma un atto pianificato da Adilma, insieme a sette complici, per motivi legati a questioni ereditarie.

Il racconto di una madre affranta

La penultima udienza aveva visto la madre della vittima, Annamaria Trentarossi, esprimere il suo profondo dolore. Una testimonianza straziante nella quale ha definito Adilma come “un mostro” che ha “azzerato la nostra vita”. La donna ha raccontato di come la perdita di suo figlio l’abbia segnata in modo indelebile. In contrasto, Adilma ha respinto le accuse con veemenza, affermando di non avere motivi per restare con Ravasio e di possedere finanze ben più solide rispetto a quelle del compagno. “Se avessi voluto il suo patrimonio, perché non ho divorziato?” ha dichiarato, insinuando dubbi sulla ricostruzione di un omicidio premeditato.

Un’udienza di silenzi e ombre

Oggi, la seduta si è rivelata una routine imprevista, con ben tre testimoni che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tra loro, due delle figlie di Adilma e un agente di Polizia Locale, accusato di favoreggiamento. Questo agente avrebbe rivelato informazioni sul funzionamento delle telecamere di sorveglianza, sollevando interrogativi sul riconoscimento dei gemelli da parte di Ravasio. A sottolineare la gravità della situazione, vi è il processo parallelo aperto su questa questione.

La difesa di Adilma e i riti religiosi

L’avvocato di Adilma, Edoardo Rossi, ha cercato di smontare le accuse, evidenziando come la testimonianza di un esperto, che ha ispezionato la casa della Pereira, avesse descritto un materiale organico maleodorante trovato in una pentola. Rossi ha dichiarato: “È sbagliato ricostruire retaggi attorno alla fede di Adilma. Quello che è stato trovato non era altro che un pezzo di carta in putrefazione.” La difesa, quindi, punta a dimostrare che le accuse siano frutto di una distorsione della verità.

Una spirale di accuse e l’ombra della famiglia

Il legale ha anche menzionato il “cerchio che si sta creando” contro la sua assistita, evidenziando come sin dall’inizio altri imputati abbiano tracciato un percorso di accuse nei suoi confronti. Inoltre, ha messo in evidenza il dramma familiare, con Adilma impossibilitata a mantenere rapporti con i figli, una situazione devastante. La Corte, presieduta da Giuseppe Fazio, ha reso nota la scaletta delle prossime udienze, promettendo ulteriori sviluppi su questa intricata vicenda.

Prossimi passi nel processo

Il 16 luglio si svolgerà l’esame dell’imputato Fabio Oliva, accusato di aver sistemato l’auto utilizzata per il delitto. Altri testimoni, tra cui Massimo Ferretti, amante di Adilma, e Mirko Piazza, che avrebbe fatto da palo, saranno ascoltati successivamente. Il 14 luglio sarà il turno di Igor Benedito, figlio della donna, e infine di Adilma stessa, che avrà l’opportunità di difendersi direttamente dalle accuse.

La tensione resta alta, e ogni udienza porta con sé nuovi colpi di scena. La ricerca della verità continua, e il destino di Adilma, così come quello degli altri coinvolti, rimane appeso a un filo. Cosa accadrà nelle prossime settimane? Gli sviluppi sono attesi con ansia e si preannunciano intensi.

