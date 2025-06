Arresti in azione – Guida completa

Un'operazione di polizia senza precedenti ha portato all'arresto di nove persone a Milano, coinvolte in una serie di reati tra cui droga, rapine e furti. La...

Un’operazione di polizia senza precedenti ha portato all’arresto di nove persone a Milano, coinvolte in una serie di reati tra cui droga, rapine e furti. La Squadra Mobile ha agito in diverse zone della città, sorprendendo i malfattori in flagranza di reato.

Arresti in azione

Nella serata di martedì, gli agenti si sono messi in moto intorno alle 19, notando un giovane alla guida di un’utilitaria in via Prina. Comportamenti sospetti. Il ragazzo, mentre guidava, continuava a utilizzare il telefono. I poliziotti hanno deciso di seguirlo e, dopo un breve tragitto, lo hanno visto fare due soste in via Varesina e via Gavirate. Qui, due ragazzi sono saliti a bordo dell’auto, per poi scendere rapidamente.

Appena il secondo giovane si è allontanato, il 24enne italiano, accortosi della presenza delle forze dell’ordine, ha gettato due involucri contenenti quasi 80 grammi di hashish. Fermato per un controllo in via De Vincenti, il giovane con precedenti è stato trovato in possesso di 300 euro nascosti nella tendina parasole. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio, la sua serata si è conclusa in manette.

Rapina e identità ingannevole

Mercoledì, intorno alle 21, tre giovani marocchini sono stati arrestati grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza e software di riconoscimento facciale. Questi erano accusati di una rapina avvenuta il 27 maggio presso la fermata della metropolitana Pasteur. Armati di spray al peperoncino, avevano aggredito un uomo di 24 anni, derubandolo di una collanina d’oro. Quando la polizia li ha rintracciati in via Padova, i ragazzi hanno cercato di dichiarare di avere solo 15 anni. Ma, dopo un esame osseo, è emerso che avevano già compiuto 18 anni. Sono stati quindi condotti al carcere di San Vittore per furto e falsa attestazione.

Tentativi di furto al centro di Milano

Giovedì pomeriggio, in via Spadari, due donne bulgare di 32 anni hanno tentato di derubare una turista srilankese di 62 anni. Hanno scelto la loro vittima tra i tanti passanti e, mentre una di loro distraeva, l’altra è riuscita ad aprire la borsa della donna, rubando il portafoglio con documenti e 200 euro in contanti. La loro strategia è stata interrotta dall’intervento della polizia, che ha rintracciato le ladre.

Sempre giovedì, attorno alle 23, gli agenti hanno notato due uomini sudamericani osservare attentamente i clienti di bar e locali all’aperto in zona Porta Venezia. Hanno colto in flagrante il 38enne cubano e il 32enne peruviano mentre tentavano di rubare uno zaino a una giovane donna seduta a un tavolo. Il colpo è stato sventato e i due arrestati.

Spaccio di droga

Nella stessa serata, verso le 23.30, un’altra operazione ha portato all’arresto di un 62enne italiano. Alla guida della sua vettura, ha ricevuto una telefonata e ha cambiato direzione per fermarsi in via Fauché. Qui, un 30enne è salito a bordo dell’auto, solo per scendere poco dopo. Controllati dai poliziotti, è emerso che il giovane aveva appena acquistato una dose di cocaina per 40 euro. Il 62enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di sei dosi di droga e quasi mille euro in contanti.

La serie di arresti evidenzia un problema di sicurezza crescente nella capitale lombarda. Milano si trova di fronte a un’emergenza che richiede un intervento rapido e deciso. I cittadini si chiedono: quale sarà la prossima mossa delle autorità per garantire la sicurezza nelle strade?