Scopri MUBA: il museo per bambini a Milano

MUBA offre un'esperienza unica di apprendimento e divertimento per i più piccoli a Milano.

MUBA, il Museo dei Bambini di Milano, è un luogo incantevole dove il gioco e l’apprendimento si intrecciano in modo affascinante. Situato in una posizione strategica, MUBA è diviso in due aree principali che offrono esperienze uniche per i visitatori più giovani. La prima, lo Spazio Mostre, è dedicata a mostre temporanee interattive che stimolano la curiosità e la creatività dei bambini. La seconda, Remida Milano, è un centro permanente di sperimentazione sensoriale progettato per accogliere bambini dai 12 mesi fino agli 11 anni, permettendo loro di esplorare e imparare attraverso attività pratiche e coinvolgenti.

Le attività di MUBA

MUBA propone una varietà di attività organizzate a orari fissi e con accesso limitato. Questa modalità di gestione è fondamentale per garantire un’esperienza piacevole e senza sovraffollamento. Le visite sono strutturate in turni, permettendo così una fruizione ottimale degli spazi e delle attività. Il museo è aperto dal martedì al venerdì, dedicando questi giorni alle scuole, mentre nei fine settimana e nei festivi è riservato alle famiglie. Ogni settimana, la programmazione offre nuovi spunti, e per questo è consigliato controllare il calendario sul sito ufficiale prima di pianificare la visita.

Le mostre e i laboratori

Le mostre di MUBA sono progettate per essere sia ludiche che educative. Ogni esposizione è un viaggio tematico che invita i bambini a interagire e a scoprire. I laboratori didattici, organizzati in sinergia con eventi culturali come la Design Week o il Museo City, offrono ulteriori opportunità per apprendere e divertirsi. Inoltre, il museo celebra giornate mondiali dedicate a temi importanti come l’ambiente e l’educazione finanziaria, coinvolgendo i bambini in progetti che stimolano la riflessione e la creatività.

Eventi speciali e campus

Oltre alle attività quotidiane, MUBA organizza eventi speciali e campus estivi, natalizi e pasquali, dove i bambini possono trascorrere del tempo in un ambiente stimolante e divertente. Questi campus non solo offrono intrattenimento, ma anche momenti di apprendimento significativi. I corsi di formazione per educatori e le rassegne culturali tematiche completano l’offerta del museo, rendendolo un punto di riferimento per la comunità milanese e per i turisti in visita.

Informazioni pratiche

La visita a MUBA è un’esperienza da non perdere, ma è importante pianificare in anticipo. È caldamente consigliato acquistare i biglietti in prevendita, poiché il museo non offre la possibilità di riservare posti telefonicamente o via e-mail. Le attività sono programmabili in base ai turni e, per garantire un’ottima esperienza, il numero di partecipanti è limitato. Per chi intende visitare MUBA, preparatevi a un’esperienza immersiva che stimolerà la fantasia e l’intelligenza dei vostri bambini.