Archivissima 2025: eventi imperdibili a Torino

Dal 5 all'8 giugno, Torino si trasforma in un palcoscenico per eventi artistici imperdibili.

Dal 5 all’8 giugno, Torino ospiterà Archivissima, un evento che celebra la fotografia e la video arte in modo coinvolgente e interattivo. La quarta sede delle Gallerie d’Italia, inaugurata nel 2022 in Piazza San Carlo, sarà il fulcro di questa manifestazione, che promette di offrire un’esperienza unica ai visitatori. Con cinque piani ristrutturati dall’architetto Michele De Lucchi, questo polo museale non è solo un luogo di esposizione, ma un centro di scoperta e incontro dedicato alla sostenibilità e all’arte contemporanea.

Un centro per la fotografia e la video arte

Le Gallerie d’Italia di Torino si propongono come un punto di riferimento per la fotografia, offrendo programmi di mostre temporanee che non solo esplorano l’arte visiva, ma affrontano anche temi rilevanti della contemporaneità. Attraverso storie visive commissionate a fotografi e artisti di fama internazionale, l’obiettivo è quello di raccontare le sfide e le questioni urgenti del nostro tempo. In questo contesto, i visitatori saranno guidati in un viaggio sensoriale che stimola la riflessione e l’immaginazione.

Il programma di Archivissima

Durante i giorni di Archivissima, il programma prevede una serie di eventi e mostre significative. Tra queste spiccano:

Carrie Mae Weems: The Heart of the Matter – In esposizione dal 17 aprile al 7 settembre 2025, questa mostra approfondisce temi di identità e cultura attraverso l’obiettivo di una delle fotografe più influenti del nostro tempo.

– In esposizione dal 17 aprile al 7 settembre 2025, questa mostra approfondisce temi di identità e cultura attraverso l’obiettivo di una delle fotografe più influenti del nostro tempo. Olivo Barbieri. Spazi Altri – Dal 20 febbraio al 7 settembre 2025, una riflessione sulle nuove narrazioni visive e il modo in cui i luoghi possono raccontare storie.

– Dal 20 febbraio al 7 settembre 2025, una riflessione sulle nuove narrazioni visive e il modo in cui i luoghi possono raccontare storie. #INSIDE – Carrie Mae Weems: The Heart of the Matter – Un’altra occasione per esplorare il lavoro di Weems, disponibile dal 17 aprile all’11 giugno 2025.

– Un’altra occasione per esplorare il lavoro di Weems, disponibile dal 17 aprile all’11 giugno 2025. Mostre OFF al Festival di Sanremo – Fino al 14 ottobre 2025, al Teatro Ariston di Sanremo, un tuffo nel passato con fotografie in bianco e nero che ritraggono l’essenza del Festival dal 1951 al 1976.

Un invito alla scoperta

Archivissima si propone quindi come un’opportunità imperdibile per cittadini e turisti, desiderosi di esplorare l’arte in tutte le sue forme. Le Gallerie d’Italia non sono solo un museo, ma un luogo di incontro e dialogo, dove la storia e la contemporaneità si intrecciano in modo sorprendente. Non resta che immergersi in questo mondo di immagini e storie, lasciandosi ispirare dalle opere esposte e dagli eventi in programma.

Un’esperienza da non perdere

Concludendo, Archivissima rappresenta un’occasione straordinaria per vivere l’arte in maniera diretta e coinvolgente. La varietà delle esposizioni e la qualità degli artisti coinvolti promettono di arricchire l’esperienza di chiunque visiti Torino in quei giorni. Preparati a un viaggio che stimolerà tutti i tuoi sensi e ti porterà a riflettere sulle sfide del mondo contemporaneo attraverso l’arte.