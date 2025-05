Un viaggio tra tango e musica: lo spettacolo di Miguel Àngel Zotto

Miguel Àngel Zotto porta in scena un omaggio ad Astor Piazzolla, padre del tango moderno, in uno spettacolo unico.

Un’atmosfera vibrante e coinvolgente si respira nel nuovo spettacolo di Miguel Àngel Zotto, dedicato alla vita e all’opera di Astor Piazzolla, una figura leggendaria del tango. La rappresentazione si snoda attraverso un viaggio emozionante che intreccia danza, musica e immagini storiche, immergendo il pubblico nell’essenza stessa di questo genere musicale che è l’orgoglio dell’Argentina. Zotto, riconosciuto come uno dei più grandi ballerini di tango contemporanei, insieme alla talentuosa Daiana Guspero e ad altre quattro coppie della Compagnia TangoX2, regala un’esperienza indimenticabile.

Un’interpretazione unica del tango

Il tango, con la sua carica di passione e melodia, trova nuova vita sotto la direzione artistica di Miguel Àngel Zotto. La coreografia è un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, dove i ballerini non solo danzano, ma raccontano una storia. Le esibizioni sono accompagnate da una live orchestra che esegue il repertorio di Piazzolla, capace di trasmettere intensità e modernità. Grazie a musicisti di talento come Antonio Ippolito al bandoneón e Nicola Ippolito al pianoforte, il pubblico è trasportato in un’altra epoca, riscoprendo il genio di Piazzolla.

Dettagli dello spettacolo

La rappresentazione si svolge in orari accessibili per tutti: il venerdì e il sabato alle 20.45, mentre le domeniche iniziano alle 15.30. Ogni elemento dello spettacolo, dalla scenografia alle musiche, è curato nei minimi dettagli per garantire un’immersione totale. Gli spettatori possono scegliere tra diverse tipologie di posti, con prezzi che variano a seconda della categoria. La durata dello spettacolo è di 105 minuti, inclusi un intervallo che permette di assaporare l’atmosfera e socializzare con gli altri appassionati di tango.

Il cast e la compagnia

Il cast è composto da artisti di spicco, con ballerini come Gonzalo Cuello, Andrea Kuna e altri talentuosi interpreti, pronti a stupire con le loro performance. La Compagnia TangoX2, con oltre quarant’anni di esperienza, porta sul palcoscenico non solo abilità tecnica, ma anche una profonda passione per il tango. Ogni danza diventa una celebrazione della cultura argentina e della sua musica, creando un legame unico tra gli artisti e il pubblico.

In questo spettacolo, la vita di Piazzolla non è solo raccontata, ma vissuta intensamente, trasformando ogni nota e ogni passo in un tributo a uno dei più grandi compositori del tango moderno. La magia del tango si fa sentire, e l’eleganza dei ballerini trasmette emozioni profonde, rendendo l’evento un imperdibile appuntamento per gli amanti della danza e della musica.