AlbinoLeffe trionfa e avanza alle semifinali scudetto

L'AlbinoLeffe trionfa 3-0 sull'Alcione Milano e accede alle semifinali scudetto.

Il 25 maggio 2025, presso l’AlbinoLeffe Stadium di Zanica (BG), si è disputata la gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff nazionali under 16. Gli atleti dell’AlbinoLeffe, dopo aver subito una sconfitta di misura nell’andata, hanno ribaltato le sorti del match con una prestazione straordinaria, vincendo 3-0 contro l’Alcione Milano. Questa vittoria ha permesso loro di accedere alle semifinali scudetto, un traguardo importante per la squadra e il suo allenatore, Matteo Castelnovo.

Un match dominato dall’AlbinoLeffe

La partita ha avuto inizio con l’AlbinoLeffe subito proattivo, determinato a recuperare lo svantaggio accumulato nell’andata. I bergamaschi hanno messo in campo una prestazione di grande intensità e qualità, segnando tre gol nel primo tempo. Il primo a trovare la rete è stato Aditha al 29′ minuto, seguito da Pasini al 34′ e infine un autogol da parte dell’Alcione Milano al 41′. In pochi minuti, il morale della squadra di casa era alle stelle, e il pubblico ha potuto godere di un primo tempo avvincente.

Le formazioni in campo

Il tecnico dell’AlbinoLeffe, Matteo Castelnovo, ha schierato una formazione ben organizzata, con Bombassei tra i pali e una difesa solida composta da Pasini, Chiappa, Giordano, e Trapletti. L’attacco ha visto protagonisti Aditha e Pasini, entrambi decisivi per il risultato finale. Dall’altra parte, l’Alcione Milano, guidato da mister Familiari, ha cercato di rispondere con le sue armi, ma non è riuscito a trovare il ritmo giusto per impensierire la retroguardia avversaria. La squadra milanese ha faticato a recuperare terreno, complice anche la pressione costante degli avversari.

Dopo la partita, l’atmosfera era carica di entusiasmo tra i giocatori dell’AlbinoLeffe. L’allenatore Castelnovo ha espresso la sua soddisfazione per l’ottima prestazione e ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione per le semifinali. “Abbiamo giocato con grande determinazione e spirito di squadra, sono orgoglioso dei ragazzi”, ha dichiarato. Dall’altro lato, il mister dell’Alcione Milano ha riconosciuto la superiorità degli avversari, ma ha promesso che la sua squadra continuerà a lavorare per migliorarsi.

Il percorso verso le semifinali

Con questa vittoria, l’AlbinoLeffe si prepara ad affrontare le semifinali scudetto, dove dovrà continuare a dimostrare il suo valore. L’entusiasmo attorno alla squadra è palpabile, e i tifosi sperano in un percorso vincente. Dopo una stagione intensa, i ragazzi di Castelnovo sono pronti per affrontare le sfide che li attendono. La prossima partita sarà cruciale per le loro ambizioni, e tutti gli occhi saranno puntati su di loro.

La situazione nei playoff nazionali

I playoff nazionali under 16 si stanno rivelando un palcoscenico emozionante per le giovani promesse del calcio italiano. La competizione è serrata, e le squadre stanno dando il massimo per conquistare un posto nelle fasi finali. Nonostante le difficoltà, l’AlbinoLeffe ha dimostrato di avere una mentalità vincente e una squadra ben preparata. La vittoria contro l’Alcione Milano è solo un passo in un cammino che promette di essere ricco di emozioni e colpi di scena.