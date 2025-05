Il centro commerciale 'Porte di Milano' affronta una crisi profonda, ma ci sono spiragli di speranza.

Un incontro cruciale per il futuro del centro commerciale

Oggi, il centro commerciale ‘Porte di Milano’ si trova al centro di un acceso dibattito in Regione Lombardia. Durante un’audizione tenutasi in mattinata, la proprietà ha espresso la sua disponibilità a programmare manutenzioni necessarie, ma ha escluso la chiusura totale del centro. Questo segnale, sebbene positivo, non elimina le preoccupazioni riguardo al futuro di questo importante polo commerciale.

Le preoccupazioni dell’amministrazione comunale

Il sindaco di Cesano Boscone, Marco Pozza, ha partecipato attivamente all’incontro, sottolineando l’importanza di uscire dall’indeterminatezza attuale. “Le clausole sociali e gli ammortizzatori non hanno valore senza certezze sul futuro del Centro”, ha dichiarato Pozza, evidenziando il rischio che il centro commerciale possa diventare un luogo di degrado e insicurezza. L’amministrazione comunale è pronta a collaborare per trovare soluzioni occupazionali per i dipendenti, un aspetto cruciale per la comunità locale.

Il ruolo della Regione e dei sindacati

La Commissione attività produttive, presieduta da Silvia Scurati, ha convocato un nuovo tavolo di confronto per il 9 giugno, con l’obiettivo di affrontare le problematiche legate ai lavoratori. I consiglieri regionali Simone Negri e Chiara Valcepina hanno chiesto un incontro tecnico con i sindacati per discutere le prospettive future. “Le incognite sono ancora tante, ma ci sono trattative in corso”, ha affermato Negri, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo tra le parti.

Le voci dei lavoratori e delle famiglie coinvolte

La consigliera Valcepina ha espresso la sua insoddisfazione per la mancanza di sviluppi concreti, evidenziando che molte famiglie sono coinvolte in questa crisi. “Non possiamo permetterci il lusso dell’ambiguità; serve chiarezza e tempi definiti”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza del centro commerciale come presidio fondamentale per la socialità e i servizi del territorio. La situazione è ulteriormente complicata dalla necessità di garantire la continuità lavorativa per i dipendenti, che si trovano in una posizione precaria.

Il futuro del centro commerciale: tra speranze e incertezze

Il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Raimondo, ha portato la questione all’attenzione del Parlamento, chiedendo un dialogo costruttivo tra le parti. “È nostro dovere lavorare per tenere aperte tutte le finestre di dialogo”, ha affermato, evidenziando l’importanza di evitare una chiusura che avrebbe conseguenze sociali ed occupazionali. La situazione rimane tesa, ma ci sono segnali di speranza che potrebbero portare a una risoluzione positiva per il centro commerciale ‘Porte di Milano’.