Un incidente sul lavoro ha coinvolto due operai durante la costruzione di una nuova scuola.

Incidente sul lavoro in un cantiere scolastico

Questa mattina, un grave incidente sul lavoro ha avuto luogo in via privata Catone 24, a Milano, all’interno di un cantiere edile dedicato alla costruzione di un nuovo plesso scolastico secondario di primo grado. Due operai, di 40 e 31 anni, sono rimasti feriti a causa di una caduta da un ponteggio, un evento che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nei cantieri edili della città.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni fornite dai Vigili del fuoco, i due operai sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati all’altezza del primo piano. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte dell’ATS e della Polizia Locale. Si ipotizza che il primo operario sia caduto da un’altezza di circa un metro, mentre il secondo, nel tentativo di soccorrerlo, abbia subito un urto che gli ha provocato una ferita al braccio.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, supportati da esperti del nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale) e da un’autoscala. Gli operatori hanno lavorato congiuntamente ai sanitari del 118 per recuperare e stabilizzare i due operai feriti. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, dove riceveranno le cure necessarie per le loro ferite.

La sicurezza nei cantieri edili

Questo incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri edili, un tema di fondamentale importanza in un settore che, nonostante i progressi, continua a registrare un numero significativo di infortuni. È essenziale che le normative di sicurezza vengano rispettate rigorosamente per prevenire eventi simili in futuro. Le autorità competenti stanno già avviando indagini per chiarire le cause dell’incidente e per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.