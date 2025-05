Un'operazione che ha portato alla luce un'attività illecita nel cuore di Milano.

Un’operazione di polizia in via Lorenteggio

Nella giornata di ieri, la Polizia di Milano ha condotto un’operazione che ha portato all’arresto di una donna di 65 anni, accusata di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta in via Lorenteggio, dove la donna era solita vendere droga direttamente dalla finestra del suo appartamento al piano rialzato. Gli agenti, dopo aver ricevuto segnalazioni riguardanti attività sospette, hanno deciso di intervenire per fermare questa pratica illecita.

Sequestro di droga e strumenti per lo spaccio

Durante l’intervento, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione un totale di 33 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, è stato sequestrato un importo di 75 euro in contante, probabile provento dell’attività di spaccio. Questi elementi hanno confermato le accuse nei confronti della donna, che ora si trova in stato di arresto e dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.

Un’aggressione durante l’intervento

Nonostante l’operazione si sia svolta senza particolari incidenti, un uomo di 58 anni ha tentato di ostacolare il lavoro degli agenti. Avvicinatosi con atteggiamenti aggressivi, ha iniziato a insultarli e minacciarli, cercando di strattonarli e spintonarli. Gli agenti, mantenendo la calma e la professionalità, hanno prontamente fermato l’uomo, che ora dovrà affrontare anche lui delle conseguenze legali per il suo comportamento. Questo episodio evidenzia non solo il problema dello spaccio di droga, ma anche le difficoltà che le forze dell’ordine devono affrontare quotidianamente nel mantenere la sicurezza pubblica.