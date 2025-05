Il marito della vittima si dichiara estraneo ai fatti, ma è ricercato per altri crimini.

La scoperta del delitto

Un tragico evento ha scosso la comunità di Legnano, dove una donna di 35 anni, Vasilica Potincu, è stata trovata senza vita in un appartamento in via Stelvio. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di domenica, quando un vicino di casa, preoccupato per il silenzio della donna, ha aperto la porta trovandola a terra con un coltello conficcato nella schiena. La scena ha immediatamente allertato le autorità, che sono accorse sul posto per avviare le indagini.

Il marito e il mandato di arresto

Il marito della vittima, un autotrasportatore residente a Cologno Monzese, si è presentato spontaneamente ai Carabinieri, dichiarandosi estraneo all’omicidio. Tuttavia, l’uomo era già ricercato per un mandato di arresto europeo legato ad altri reati. La sua decisione di costituirsi ha sollevato interrogativi, poiché le autorità stanno cercando di capire se ci sia un legame tra la sua situazione legale e la morte della moglie. Nonostante le sue affermazioni di innocenza, gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio per chiarire la dinamica dell’omicidio.

Indagini in corso

Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Legnano e del Provinciale di Milano, che stanno lavorando intensamente per risalire all’identità dell’assassino. Oltre a raccogliere testimonianze e informazioni, gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona, sperando di ottenere indizi utili per risolvere il caso. La comunità è in stato di shock e attende con ansia sviluppi su questa tragica vicenda, mentre le autorità continuano a lavorare per fare luce su quanto accaduto.