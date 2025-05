Due locali milanesi chiusi per sospetta attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli serrati contro lo spaccio di droga

Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine di Milano hanno intensificato i controlli nei locali pubblici per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Questa azione ha portato a risultati significativi, tra cui la sospensione delle licenze di due bar noti per attività illecite. Il Questore di Milano, Bruno Megale, ha emesso un provvedimento che ha colpito il “Bar Da Asia” a San Giuliano Milanese e il “Bar D’Oro” a Milano, entrambi sospesi per un periodo di 15 giorni.

Indagini e scoperte sorprendenti

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno rivelato attività sospette all’interno di questi locali. Nel caso del “Bar Da Asia”, il titolare è stato sorpreso mentre effettuava uno scambio di sostanze con un cliente. Durante l’intervento, gli agenti hanno trovato una pistola semiautomatica e una considerevole quantità di cocaina, insieme a materiale per il confezionamento. Questi elementi hanno confermato i sospetti di spaccio, portando alla sospensione della licenza.

Il caso del Bar D’Oro

Similmente, il “Bar D’Oro” è stato oggetto di indagini che hanno portato alla scoperta di un avventore coinvolto in uno scambio di droga. Gli agenti hanno rinvenuto denaro contante e cocaina all’interno dell’auto dell’individuo, il quale è stato successivamente indagato. Questo locale, già in passato destinatario di provvedimenti simili, ha dimostrato di essere un punto di riferimento per attività illecite, aggravando ulteriormente la situazione.

Impatto sulla comunità e misure future

La chiusura di questi bar non è solo una misura punitiva, ma rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Le autorità locali stanno lavorando per implementare strategie più efficaci nella lotta contro il traffico di droga, coinvolgendo anche i cittadini nella segnalazione di attività sospette. La collaborazione tra forze dell’ordine e comunità è fondamentale per creare un ambiente più sicuro e sano per tutti.