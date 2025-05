La comunità rozzanese piange la scomparsa di un grande uomo e sportivo

Un uomo che ha segnato il calcio rozzanese

Giuseppe Pravettoni non era solo un giocatore, ma una vera e propria colonna portante del Rozzano Calcio. La sua carriera ha attraversato diverse fasi, iniziando come calciatore, per poi diventare allenatore e infine dirigente della società. La sua passione per il calcio era contagiosa e ha ispirato generazioni di giovani atleti. La sua dedizione al club e alla comunità è stata ineguagliabile, rendendolo un simbolo di integrità e sportività.

Un compleanno segnato dalla tristezza

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità, giungendo proprio nel giorno del suo compleanno. Un momento che avrebbe dovuto essere di festa si è trasformato in un momento di lutto collettivo. Gli amici e i conoscenti hanno espresso il loro dolore, ricordando Giuseppe come un uomo gentile e disponibile, sempre pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno. “Rimarrai sempre nei nostri ricordi”, hanno scritto in molti, sottolineando l’impatto che ha avuto nelle loro vite.

Un’eredità di valori e passione

La Rozzano Calcio ha pubblicato un comunicato ufficiale per esprimere le proprie condoglianze alla famiglia di Giuseppe, evidenziando il suo ruolo cruciale all’interno della società. “Con infinita tristezza e immenso dolore, comunichiamo che oggi Giuseppe Pravettoni è venuto a mancare. Era un nostro ex giocatore, attuale membro del CDA e, soprattutto, un grande amico”, hanno dichiarato. La sua eredità non è solo quella di un grande sportivo, ma anche quella di un uomo che ha sempre trasmesso i veri valori dello sport: rispetto, amicizia e passione.