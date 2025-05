Una donna di 35 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento, scattano le indagini.

Il dramma che ha scosso Legnano

Il 25 maggio, la città di Legnano è stata teatro di un tragico omicidio che ha lasciato la comunità sotto shock. Una donna di 35 anni, di origine romena e residente in via Stelvio, è stata trovata senza vita nel suo appartamento. La scoperta è avvenuta grazie a un vicino di casa, insospettito dalla porta d’ingresso socchiusa. Entrando nell’abitazione, ha fatto una macabra scoperta: la donna giaceva a terra, con un coltello conficcato nella schiena, segno di un atto violento e brutale.

Intervento dei soccorsi e indagini avviate

Immediata è stata la chiamata ai soccorsi, ma purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, già priva di vita al loro arrivo. I Carabinieri della Compagnia di Legnano, insieme agli specialisti del Nucleo investigativo di Milano, hanno avviato un’indagine approfondita. L’area è stata transennata per consentire i rilievi scientifici e raccogliere ogni possibile traccia utile a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio, cercando di fare luce su un omicidio che ha scosso la tranquillità della zona.

Un dettaglio cruciale: l’auto della vittima

Durante le operazioni di indagine, è emerso un particolare che potrebbe rivelarsi fondamentale: gli investigatori hanno rintracciato l’auto della vittima, una Volkswagen Polo bianca, parcheggiata nel piazzale dell’ex ospedale di Legnano. Questo dettaglio potrebbe fornire indizi preziosi per le indagini in corso. Al momento, le forze dell’ordine non escludono alcuna pista e stanno lavorando senza sosta per identificare il responsabile di questo crimine efferato. I militari mantengono il massimo riserbo, ma si spera che nelle prossime ore possano emergere sviluppi significativi.