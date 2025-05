Dopo anni di silenzio, Marco Poggi torna a parlare del caso della sorella Chiara.

Un’interrogazione riservata a Dolo

Recentemente, a Dolo, si è svolta un’audizione riservata che ha riacceso l’interesse sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto quasi diciotto anni fa. Marco Poggi, il fratello della vittima, ha partecipato a un interrogatorio di circa tre ore, in concomitanza con quello di Alberto Stasi a Pavia. L’assenza di Andrea Sempio, amico di lunga data di Marco e formalmente indagato, ha sollevato interrogativi e speculazioni.

Il contesto dell’audizione

Marco Poggi, che vive e lavora nella terraferma veneziana, ha scelto di mantenere un profilo basso, lontano dai riflettori. La sua audizione si è svolta in un clima di riservatezza, lontano dalla stampa, che si era radunata davanti al Comando provinciale di Mestre. L’avvocato della famiglia Poggi, Francesco Compagna, ha dichiarato che Marco ha collaborato pienamente con gli inquirenti, rispondendo serenamente alle domande. La sua posizione rimane chiara: continua a credere nell’innocenza di Andrea Sempio.

Le nuove rivelazioni sull’indagine

Il caso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco, è tornato sotto i riflettori grazie a un’inchiesta parallela riaperta dalla Procura di Pavia. Recentemente, gli inquirenti hanno attribuito a Sempio un’impronta trovata sul muro delle scale vicino al luogo del delitto. Nonostante ciò, Marco Poggi ha ribadito la sua fiducia nell’amico, mantenendo la convinzione che non sia coinvolto nell’omicidio della sorella. Questo legame di amicizia, che dura da anni, è stato messo a dura prova dagli sviluppi dell’inchiesta, ma Marco continua a difendere Sempio con determinazione.

Un passato difficile e una vita nuova

Da quel tragico giorno, il volto di Marco Poggi è rimasto impresso nella memoria collettiva, ma lui ha scelto di allontanarsi dalla ribalta. Ha trovato una nuova vita a Mestre, cercando di ricostruire una normalità tanto agognata. La sua audizione è avvenuta su sua espressa richiesta, in un luogo lontano dai riflettori, per proteggere la sua privacy. Gli inquirenti, al termine del colloquio, hanno mantenuto il massimo riserbo sul contenuto dell’interrogatorio, lasciando aperte molte domande su come si evolverà questa intricata vicenda.