Un incidente avvenuto vicino alla scuola Buonarroti ha coinvolto un bambino di 6 anni, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Un pomeriggio di paura a Corsico

Nel pomeriggio di ieri, un incidente stradale ha scosso la tranquillità di Corsico, quando un bambino di soli 6 anni è stato investito da un’automobile mentre si trovava davanti alla scuola Buonarroti, in via IV Novembre. L’episodio si è verificato pochi minuti prima delle 17, creando preoccupazione tra i genitori e gli insegnanti presenti nella zona.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, una giovane automobilista non si sarebbe accorta della presenza del bambino sulla carreggiata, urtandolo accidentalmente. Dopo l’impatto, la conducente si è immediatamente fermata per prestare soccorso, dimostrando prontezza e responsabilità. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area, e i soccorritori, allertati dalla centrale di emergenza.

Intervento dei soccorritori e condizioni del bambino

Gli operatori sanitari, giunti con un’ambulanza e un’automedica, hanno stabilizzato il piccolo, che è stato poi trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e non sembrano essere gravi. La polizia locale ha avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona.

La sicurezza stradale e la sensibilizzazione

Questo incidente mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale, soprattutto nelle vicinanze delle scuole. È fondamentale che gli automobilisti prestino la massima attenzione, rispettando i limiti di velocità e prestando attenzione ai pedoni, in particolare ai bambini, che possono essere meno visibili e più vulnerabili. Le istituzioni locali sono chiamate a intensificare le campagne di sensibilizzazione per educare sia i conducenti che i pedoni a comportamenti più sicuri sulle strade.