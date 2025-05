La polizia di Rozzano restituisce un camper rubato ai legittimi proprietari dopo oltre un anno.

Un ritrovamento sorprendente

Un camper rubato nel marzo 2024 nel sud della Francia è riemerso inaspettatamente a Rozzano, in un’area commerciale. Questo evento ha sorpreso non solo i legittimi proprietari, ma anche le forze dell’ordine, che hanno svolto un ruolo cruciale nel riportare il veicolo ai suoi proprietari. Durante un normale servizio di controllo, una pattuglia ha notato un camper con targa straniera che ha destato sospetti. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo più approfondito.

Identificazione e denuncia

Una volta fermato il camper, gli agenti hanno identificato i due occupanti, due uomini di origine nomade, già ricercati a livello internazionale per reati legati al furto. Il numero di telaio del camper è risultato corrispondere a quello di un mezzo rubato in Francia. Questo ha portato le forze dell’ordine a contattare immediatamente le autorità francesi, avviando così una collaborazione internazionale che ha portato a un esito positivo.

Il ritorno a casa

La coppia di proprietari, incredula ed emozionata, è giunta in Italia per riabbracciare il proprio camper, un veicolo che rappresentava molto più di un semplice mezzo di trasporto. Per loro, era un compagno di viaggio, custode di ricordi e momenti preziosi. Questo caso non solo evidenzia l’importanza della vigilanza sul territorio, ma anche la necessità di una collaborazione efficace tra le forze dell’ordine europee. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili, ma per ora, il lieto fine di questa storia è un chiaro segnale che la giustizia può prevalere anche nelle situazioni più difficili.