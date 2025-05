Il bar Paninoteca chiuso per 15 giorni dopo controlli e arresti dei carabinieri.

Un provvedimento necessario per la sicurezza pubblica

Il Bar Paninoteca di via IV Novembre a Corsico è stato chiuso per un periodo di 15 giorni a seguito di un provvedimento emesso dai carabinieri. Questo intervento è il risultato di un’indagine approfondita che ha rivelato attività illecite all’interno del locale, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione di sospendere la licenza è stata presa dopo che il bar era finito sotto i riflettori grazie a un servizio di Striscia la Notizia, che aveva documentato le irregolarità.

Controlli intensificati e arresti

Le forze dell’ordine, dopo la messa in onda del servizio, hanno intensificato i controlli nella zona, portando a diversi arresti legati al traffico di droga. Le verifiche hanno messo in luce che il bar era frequentato da individui con precedenti penali e da persone coinvolte in attività di spaccio. Questo ha sollevato preoccupazioni non solo per la sicurezza del locale, ma anche per quella dell’intera comunità di Corsico.

Reazioni della comunità e dell’amministrazione

La chiusura del bar ha suscitato reazioni miste tra i residenti. Mentre alcuni applaudono l’azione delle forze dell’ordine, altri esprimono preoccupazione per la sicurezza del quartiere. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio sostegno alle operazioni dei carabinieri, sottolineando l’importanza del loro lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini. In un post sui social media, hanno ringraziato le forze dell’ordine per il loro impegno costante nella lotta contro la criminalità.

Un episodio inquietante

Nonostante i controlli, la situazione rimane tesa. Pochi giorni dopo l’intervento dei militari, due automobili parcheggiate davanti al bar sono state incendiate, un atto che ha sollevato ulteriori preoccupazioni. Le forze dell’ordine stanno indagando su questo episodio, cercando di capire se ci sia un collegamento con le attività illecite del bar. La chiusura temporanea rappresenta un passo importante nella lotta contro il crimine organizzato e il traffico di droga, ma la comunità di Corsico è in attesa di ulteriori sviluppi.