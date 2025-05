Un giovane di 15 anni confessa l'omicidio della sua ex vicina di casa, un caso che ha scosso la comunità.

Un delitto che ha scosso Milano

Il quartiere Vigentino di Milano è stato teatro di un omicidio brutale che ha lasciato la comunità sotto shock. Emma Teresa Meneghetti, una donna di 82 anni, è stata uccisa nel suo appartamento da un ragazzo di soli 15 anni, M.S. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi su cosa possa spingere un giovane a compiere un atto così violento.

La confessione del giovane

Il ragazzo ha confessato il delitto alla madre poco dopo essere tornato a casa, con le scarpe ancora sporche di sangue. Secondo le ricostruzioni, M.S. aveva saltato la scuola e si era recato nel palazzo dove aveva vissuto fino a poco tempo prima. Ha atteso per ore l’arrivo di Teresa, con la quale aveva un legame di conoscenza, ma la situazione è rapidamente degenerata.

La dinamica dell’omicidio

Quando Teresa è rientrata a casa, ha aperto la porta al giovane, ignara del dramma che si sarebbe consumato. Dopo una breve conversazione, il ragazzo ha chiesto aiuto per “scappare”, ma di fronte al rifiuto dell’anziana, ha reagito con violenza. L’ha strangolata e colpita ripetutamente con una lampada di pietra, un gesto che ha lasciato la comunità incredula e attonita.

Le conseguenze e la reazione della comunità

La madre del ragazzo, dopo aver appreso dell’orrendo gesto, ha immediatamente contattato le autorità. Quando la polizia è arrivata, ha trovato Teresa già priva di vita. M.S. è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Questo caso ha riacceso il dibattito sul disagio giovanile e sulla necessità di interventi tempestivi per prevenire simili tragedie.

Un’analisi del contesto sociale

Nei mesi precedenti, il giovane aveva mostrato segni di disagio e stava seguendo un percorso terapeutico per affrontare una forma di depressione. La Procura dei minori sta valutando la necessità di una perizia psichiatrica per comprendere la sua capacità di intendere e volere al momento del gesto. La comunità, intanto, si interroga su come sia possibile che un ragazzo così giovane possa arrivare a compiere un atto così estremo.

La memoria di Emma Teresa Meneghetti

Emma Teresa, conosciuta affettuosamente come “Terry”, era una figura amata nel quartiere. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra i residenti, che si sono riuniti per ricordarla e per riflettere su questa tragedia. La figlia della vittima, visibilmente scossa, ha espresso il suo dolore davanti al palazzo della tragedia, un luogo che ora porta il peso di un ricordo straziante.