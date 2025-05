Furti ai bancomat: arrestata banda di malviventi a Milano

Un piano audace per far esplodere i bancomat si trasforma in un clamoroso fallimento.

Un piano audace e fallito

Recentemente, Milano è stata teatro di un audace tentativo di furto ai danni di bancomat, orchestrato da una banda di quattro malviventi. Il loro piano prevedeva l’uso di esplosivi artigianali, noti nel gergo criminale come “marmotte”, per far saltare in aria i dispositivi e appropriarsi del denaro contenuto al loro interno. Tuttavia, i tentativi si sono rivelati un clamoroso fallimento, con gli ordigni che non sono esplosi o non hanno avuto la potenza necessaria per danneggiare le casse automatiche.

Le indagini della polizia

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Milano, hanno portato all’arresto di tre cittadini italiani di 46, 40 e 31 anni, mentre un quarto soggetto di 32 anni ha ricevuto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Gli arrestati sono accusati di tentato furto pluriaggravato in concorso, porto di esplosivi in luogo pubblico e furto di un’autovettura. Le indagini si sono avvalse di un’analisi approfondita delle immagini di videosorveglianza, tabulati telefonici e attività di intercettazione, che hanno fornito elementi decisivi per l’emissione delle misure cautelari.

Il contesto dei tentativi di furto

I tentativi di furto si sono verificati nella notte dell’8 agosto scorso in tre diverse località della città: via Carlo Marx 22, via Caldera 126 e via Freikofel 16. In nessuno di questi casi l’esplosivo è riuscito a danneggiare le casse automatiche in modo tale da consentire l’accesso al denaro. Questo fallimento ha messo in evidenza non solo l’inefficacia degli ordigni utilizzati, ma anche la determinazione della polizia nel contrastare tali attività criminali.

Le conseguenze per i malviventi

Le misure cautelari emesse dalla Procura di Milano rappresentano un chiaro segnale della ferma volontà delle autorità di combattere il crimine organizzato e i furti ai danni di bancomat. La banda, che ha mostrato una certa audacia nel pianificare i colpi, si è trovata ora a fronteggiare gravi accuse e possibili pene detentive. Questo episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e la tecnologia nella lotta contro la criminalità.