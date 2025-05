La polizia locale di Rozzano agisce contro il degrado urbano e l'occupazione abusiva.

Un’azione contro il degrado urbano

Martedì 13 maggio, la polizia locale di Rozzano ha effettuato un intervento decisivo per contrastare l’occupazione abusiva e il degrado urbano. L’operazione ha avuto luogo in un’area nei pressi della tangenziale, a ridosso della frazione di Ponte Sesto, dove era stata allestita una baraccopoli composta da tredici strutture di fortuna. Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio di monitoraggio e controllo delle aree vulnerabili della città, dove le forze dell’ordine hanno già effettuato sopralluoghi e notificato l’obbligo di sgombero agli occupanti.

Le condizioni dell’insediamento abusivo

All’interno delle baracche, realizzate con materiali di recupero, gli agenti hanno trovato una situazione di estrema precarietà: materassi, cucine improvvisate e stufe artigianali testimoniavano le difficili condizioni di vita degli occupanti. La comunità nomade, composta da circa venti persone, era sospettata di essere coinvolta in attività illecite, tra cui furti di rame e altri reati contro il patrimonio. La mancanza di condizioni igienico-sanitarie adeguate ha reso necessario un intervento immediato per ripristinare la legalità e la sicurezza nell’area.

La bonifica e la messa in sicurezza dell’area

Attualmente, è in corso la demolizione delle strutture e la bonifica dell’area, che sarà messa in sicurezza per prevenire future occupazioni abusive. Il Comune di Rozzano ha sottolineato l’importanza di questo intervento, definendolo un messaggio forte e chiaro per il ripristino della legalità anche nelle zone più marginali. Le attività di monitoraggio e controllo proseguiranno in altri punti critici della città, con l’obiettivo di garantire un ambiente urbano più sicuro e dignitoso per tutti i cittadini.