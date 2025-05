La decisione del tribunale mette in discussione la trasparenza della Commissione europea

Il caso dei messaggi tra von der Leyen e Pfizer

Recentemente, il Tribunale dell’Unione europea ha accolto il ricorso presentato dal New York Times e dalla giornalista Matina Stevi, annullando la decisione della Commissione europea che aveva negato l’accesso agli sms scambiati tra la presidente Ursula von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla. Questo caso solleva interrogativi cruciali sulla trasparenza delle istituzioni europee, specialmente in un periodo in cui la comunicazione e la fiducia pubblica sono più importanti che mai.

Le motivazioni del tribunale

Il rifiuto della Commissione era giustificato con l’asserita mancanza di documenti, ma il Tribunale ha evidenziato che l’esecutivo Ue non ha fornito spiegazioni credibili riguardo alle ricerche effettuate per rintracciare gli sms. Secondo la sentenza, le risposte fornite dalla Commissione si basavano su ipotesi e informazioni imprecise. Al contrario, il New York Times e Stevi hanno presentato prove coerenti a sostegno dell’esistenza di tali comunicazioni, superando così la presunzione di inesistenza dei documenti.

Le implicazioni per la Commissione europea

La sentenza del tribunale impone alla Commissione di fornire spiegazioni dettagliate sul perché non possiede i documenti richiesti. La Commissione ha riconosciuto la decisione e ha annunciato che esaminerà attentamente il verdetto, promettendo di adottare una nuova decisione con una spiegazione più chiara. Questo sviluppo è significativo, poiché il Regolamento Ue sull’accesso ai documenti garantisce al pubblico il diritto a un elevato grado di trasparenza. La mancanza di chiarezza su come vengono gestiti i documenti potrebbe minare la fiducia nelle istituzioni europee.

Il futuro della trasparenza nell’Unione europea

La questione della trasparenza è fondamentale per la credibilità delle istituzioni europee. La Commissione ha affermato che continuerà a rispettare rigorosamente il quadro giuridico esistente, ma la sentenza del tribunale rappresenta un campanello d’allarme. La società civile e i cittadini hanno il diritto di sapere come vengono gestiti i documenti e le comunicazioni, specialmente in un contesto così delicato come quello della pandemia. La trasparenza non è solo una questione di legalità, ma anche di responsabilità e fiducia.