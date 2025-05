Tragedia a Milano: omicidio e suicidio tra ex detenuti

Due eventi drammatici legati a ex detenuti gettano ombre su Milano.

Un omicidio inquietante

La città di Milano è stata scossa da un tragico evento che ha coinvolto due ex detenuti. Emanuele De Maria, un 35enne già condannato per omicidio, è stato trovato morto dopo essere evaso durante i lavori esterni all’hotel Berna. La sua fuga è culminata in un accoltellamento avvenuto all’alba, in cui ha ferito gravemente un collega di 50 anni. Le prime indagini suggeriscono che De Maria possa essersi suicidato, gettandosi dalla terrazza del Duomo, un gesto che ha lasciato la comunità in stato di shock.

La scomparsa di Chamila Wijesuriya

Un altro dramma si è consumato con la scomparsa di Chamila Wijesuriya, una donna di 50 anni originaria dello Sri Lanka. La sua scomparsa era stata segnalata venerdì, e il suo corpo è stato rinvenuto nel Parco Nord di Milano, a un chilometro dall’ultimo avvistamento. Le ferite da taglio alla gola e le lesioni ai polsi hanno sollevato interrogativi inquietanti. Chamila era stata vista in compagnia di De Maria prima della sua scomparsa, suggerendo una possibile connessione tra i due eventi tragici.

Un’indagine complessa

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire i dettagli di questa vicenda complessa. Il collega di De Maria, che è sopravvissuto all’accoltellamento, sarà interrogato nelle prossime ore per fornire informazioni cruciali. Le telecamere di sicurezza hanno catturato momenti chiave, inclusa l’aggressione, offrendo agli investigatori un’importante risorsa per comprendere la dinamica degli eventi. La comunità è in attesa di risposte, mentre il mistero che circonda la morte di Chamila e l’omicidio del suo collega continua a suscitare preoccupazione e tristezza.