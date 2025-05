Un incendio divampa nell'ex Palaghiaccio, rifugio di senzatetto, senza feriti.

Un incendio preoccupante a Milano

La serata di lunedì 12 maggio ha portato con sé un evento drammatico a Milano, precisamente nella zona di Primaticcio. Un incendio è divampato all’interno dell’ex Palaghiaccio, noto anche come Agorà, situato in via dei Ciclamini. L’allerta è scattata intorno alle ore , richiamando l’attenzione immediata dei vigili del fuoco e della polizia locale.

Le fiamme e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno della struttura abbandonata, che da tempo fungeva da rifugio per persone senza fissa dimora. Il rogo ha avvolto una porzione significativa dell’edificio, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. I vigili del fuoco, intervenuti con prontezza, hanno dichiarato che a contribuire all’intensità delle fiamme sarebbero stati materiali plastici presenti all’interno della struttura.

Indagini in corso per chiarire le cause

Attualmente, le cause dell’incendio rimangono avvolte nel mistero. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, spaziando dall’atto doloso a un possibile incidente. Fortunatamente, nonostante la rapidità con cui si sono sviluppate le fiamme, non si segnalano feriti né persone intossicate. L’intervento dei pompieri ha permesso di domare l’incendio in un tempo relativamente breve, garantendo la sicurezza dell’area circostante.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita per fare luce sull’origine del rogo e accertare eventuali responsabilità. Questo episodio solleva interrogativi non solo sulla sicurezza degli edifici abbandonati, ma anche sulla condizione delle persone che vi trovano rifugio. La comunità milanese attende con ansia ulteriori sviluppi su questa vicenda che ha scosso il quartiere.