Sequestrati oltre 10 chili di cibo avariato e due arresti per spaccio di droga.

Operazione congiunta per la sicurezza a Rozzano

Nella serata di lunedì 12 maggio, Rozzano è stata teatro di un’importante operazione congiunta che ha visto coinvolti diversi corpi di polizia, tra cui la Polizia Locale, i Carabinieri e la divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura. L’obiettivo principale di questa operazione era garantire la sicurezza e la legalità sul territorio, in risposta a un crescente allarme sociale riguardo attività illecite e locali non autorizzati.

Sequestro della discoteca American Sax Club

Durante l’intervento, gli agenti hanno sequestrato il locale notturno noto come American Sax Club, situato in via Valleambrosia 5. Questo locale operava come discoteca senza le necessarie autorizzazioni, violando così le normative vigenti. Ma non è tutto: all’interno del locale sono stati rinvenuti oltre 10 chili di carne e pesce in avanzato stato di deterioramento. Questo grave ritrovamento ha portato alla denuncia dei titolari, evidenziando un problema serio di igiene e sicurezza alimentare.

Controlli nelle aree critiche e arresti per spaccio

Parallelamente al sequestro della discoteca, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli mirati nelle zone più critiche del centro cittadino. Queste operazioni hanno portato all’arresto di due individui, identificati con le iniziali Z.K. (28 anni) e J.M. (38 anni), colti in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. I due, già noti alle forze dell’ordine, erano in possesso di 20 dosi di cocaina pronte per la vendita, un chiaro segnale della presenza di attività illecite nella zona.

Un piano di prevenzione contro la criminalità

Le operazioni di controllo a Rozzano rientrano in un piano più ampio di prevenzione e contrasto alla criminalità, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le forze dell’ordine. Questo approccio integrato mira a rafforzare la sicurezza e la presenza istituzionale nelle aree più sensibili della città. Le autorità hanno già annunciato che le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, con l’intento di garantire un ambiente più sicuro per i cittadini e combattere le attività illecite.