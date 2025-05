Furto sventato a Milano: anziano pedinato da ladri esperti

Un'operazione della polizia ha portato all'arresto di tre ladri in azione.

Un tentativo di furto audace

Ieri, Milano è stata teatro di un tentativo di furto che ha coinvolto un uomo di 85 anni, vittima di un’azione criminosa orchestrata da un gruppo di ladri esperti. L’anziano è stato pedinato dalla zona di Buenos Aires fino a un supermercato in via Piccinni, dove il giovane cubano di 24 anni, in complicità con due cileni di 33 e 44 anni, ha tentato di sottrargli il portafoglio. La scena si è svolta in modo rapido e audace, con il ladro che ha aperto la zip della giacca della vittima per afferrare il portafoglio, cercando di nascondere il gesto con una caduta “accidentale”.

Intervento tempestivo della polizia

Fortunatamente, l’azione non è passata inosservata agli agenti della Squadra Mobile, che avevano già messo sotto osservazione il cubano per un arresto avvenuto due mesi fa. Gli agenti, notando il comportamento sospetto del trio, hanno deciso di intervenire immediatamente. La loro prontezza ha permesso di bloccare i ladri prima che potessero allontanarsi con il bottino. Questo episodio mette in luce l’importanza della vigilanza e della presenza delle forze dell’ordine nelle aree urbane, specialmente in quelle più affollate.

Un modus operandi ben collaudato

Il gruppo di ladri ha dimostrato di avere un modus operandi ben collaudato. I tre malviventi, infatti, comunicavano tra loro tramite cuffie wifi e gesti, prestando particolare attenzione alle borse e alle giacche dei passanti. Questo tipo di coordinazione è tipica di bande organizzate che operano in città, rendendo le loro azioni ancora più pericolose. La polizia ha anche scoperto che il cubano e il cileno di 44 anni erano in possesso di uno smartphone rubato e di un portafoglio da donna, portando a ulteriori denunce per ricettazione.

La sicurezza degli anziani in città

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli anziani nelle aree urbane. Gli anziani, spesso più vulnerabili, possono diventare facili bersagli per i ladri. È fondamentale che le comunità e le autorità locali lavorino insieme per creare un ambiente più sicuro, implementando misure di prevenzione e sensibilizzazione. Le campagne di informazione e i programmi di vigilanza di quartiere possono contribuire a ridurre il rischio di furti e a proteggere i cittadini più fragili.