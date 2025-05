Due incidenti mortali in meno di dodici ore sollevano interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un triste bilancio di incidenti

Negli ultimi giorni, Milano è stata scossa da due tragici incidenti sul lavoro che hanno portato alla morte di due operai. Il primo episodio ha avuto luogo in un cantiere edile, dove un giovane di 24 anni, originario del Kosovo, è caduto dal terzo piano di un edificio in ristrutturazione. Il secondo incidente è avvenuto in un deposito DHL, dove un uomo di 60 anni è stato investito da una motrice. Questi eventi sollevano interrogativi inquietanti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’efficacia delle misure di prevenzione attualmente in atto.

La reazione delle istituzioni

La Cgil di Milano ha espresso il proprio sgomento di fronte a queste tragedie, denunciando l’indifferenza di un sistema che sembra ignorare il tema della sicurezza sul lavoro fino a quando non si verifica un incidente fatale. “Non bastano più i minuti di silenzio e le promesse di intervento”, ha dichiarato Vincenzo Greco della segreteria Cgil Milano. “È necessario un impegno concreto da parte di aziende e istituzioni per garantire la sicurezza dei lavoratori”. La mancanza di ispettori del lavoro e di formazione adeguata è un problema che deve essere affrontato con urgenza.

Un appello alla cultura della prevenzione

La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un tema da affrontare solo dopo un lutto. È fondamentale instaurare una cultura della prevenzione che metta al centro la vita e la salute dei lavoratori. Ogni vita persa è una sconfitta per lo Stato e per il sistema produttivo. Le aziende devono adottare misure di sicurezza più rigorose e le istituzioni devono garantire che queste vengano rispettate. Solo così si potrà evitare che tragedie come quelle di Milano si ripetano in futuro.