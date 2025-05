Due mezzi dati alle fiamme durante i lavori di riqualificazione del parco

Un atto vile contro la comunità

Nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, un grave episodio ha scosso la comunità di Corsico. Due mezzi pesanti, utilizzati per i lavori di riqualificazione del Parco Cabassina, sono stati dati alle fiamme da ignoti. Questo gesto non solo danneggia le attrezzature, ma rappresenta un attacco diretto all’impegno dell’Amministrazione comunale e a tutti coloro che lavorano per il bene della comunità.

Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Le fiamme si sono propagate rapidamente, ma grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, è stato possibile contenere l’incendio e prevenire danni maggiori all’area verde circostante. Questo episodio ha messo in evidenza l’importanza della vigilanza e della sicurezza nei cantieri, specialmente in un contesto di lavori pubblici che mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Indagini in corso e reazioni dell’Amministrazione

I Carabinieri sono subito intervenuti per avviare le indagini e identificare i responsabili di questo atto doloso. Il sindaco di Corsico, Stefano Martino Ventura, ha espresso la sua ferma condanna, sottolineando che tali atti non fermeranno l’impegno dell’Amministrazione. “Se pensavate di intimidirci, avete commesso un errore”, ha dichiarato il sindaco, ribadendo la determinazione a proseguire i lavori di riqualificazione del parco.

Il Parco Cabassina: un bene comune da proteggere

Il Parco Cabassina rappresenta uno dei principali spazi verdi di Corsico, un luogo di incontro e svago per famiglie, bambini e sportivi. La sua riqualificazione è parte di un progetto più ampio che mira a valorizzare il territorio e a renderlo più accogliente. L’Amministrazione comunale, insieme a tecnici e cittadini, sta lavorando per trasformare questo spazio in un luogo fruibile e sicuro per tutti.

Un appello alla comunità

Questo episodio di vandalismo deve servire da monito per l’intera comunità. È fondamentale che tutti si uniscano per proteggere i beni comuni e sostenere gli sforzi dell’Amministrazione. La collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine è essenziale per garantire la sicurezza e il benessere di Corsico. Solo insieme possiamo contrastare atti di vandalismo e costruire un futuro migliore per la nostra città.