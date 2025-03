Un uomo di 49 anni, già espulso, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri.

Un caso di rientro clandestino

Il fenomeno dell’immigrazione clandestina continua a destare preoccupazione in Italia, con casi che si ripetono e che mettono in luce le difficoltà nel controllo delle frontiere. Recentemente, i carabinieri di Sesto San Giovanni hanno arrestato un uomo di 49 anni, di origine albanese, che era già stato espulso dal paese. Questo individuo, nonostante fosse stato riaccompagnato alla frontiera albanese, è riuscito a rientrare in Italia in modo irregolare, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sull’efficacia delle misure di espulsione.

Il controllo dei carabinieri

Il fermo è avvenuto martedì 18 marzo, durante un normale controllo stradale a Cologno Monzese. I militari hanno fermato un’auto con a bordo tre persone, tutte di nazionalità albanese. Dopo un rapido controllo, è emerso che uno di loro era il 49enne già noto alle forze dell’ordine per la sua situazione irregolare. Questo episodio evidenzia non solo la persistenza del problema dell’immigrazione clandestina, ma anche la necessità di un monitoraggio costante delle persone già espulse.

Le conseguenze legali

Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato davanti al Tribunale di Monza per un processo per direttissima. Il giudice ha convalidato il fermo e ha disposto l’obbligo di firma per il 49enne, in attesa di una nuova espulsione. Questa misura, sebbene temporanea, sottolinea l’importanza di un sistema giuridico che possa affrontare in modo efficace i casi di immigrazione irregolare. Tuttavia, resta da vedere se tali misure saranno sufficienti a prevenire futuri rientri illegali.