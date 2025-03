Un uomo armato di coltello ha rapinato una farmacia a Corsico, indagini attive.

Un episodio di violenza in un luogo di servizio

Questa mattina, intorno alle 9.30, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di Corsico, un comune della provincia di Milano. Un uomo, il cui volto era coperto da un passamontagna, è entrato nella farmacia comunale 2 di via Curiel, armato di un coltello. Con minacce e intimidazioni, ha costretto il personale a consegnargli l’incasso, che ammontava a circa 200 euro. Fortunatamente, nessun dipendente o cliente è rimasto coinvolto nell’incidente, ma la paura ha colpito tutti coloro che si trovavano nel locale.

Le indagini dei carabinieri

Dopo la rapina, l’uomo si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri di Corsico e di Cesano Boscone sono immediatamente intervenuti sul luogo del crimine. Hanno avviato un’indagine approfondita, raccogliendo testimonianze da parte di testimoni e analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza installate all’interno della farmacia. Questi elementi saranno fondamentali per identificare il rapinatore e comprendere la dinamica dell’accaduto.

La sicurezza nelle farmacie: un tema attuale

Questo episodio riporta alla luce un tema di grande attualità: la sicurezza nei luoghi di servizio pubblico, come le farmacie. Negli ultimi anni, si è assistito a un aumento delle rapine in questi esercizi, spingendo molti proprietari a investire in sistemi di sicurezza più avanzati. Le telecamere di sorveglianza, i sistemi di allerta e la formazione del personale sono diventati strumenti essenziali per prevenire simili eventi. È fondamentale che le autorità locali collaborino con i commercianti per garantire un ambiente sicuro per tutti.