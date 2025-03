Due incendi in meno di 24 ore scuotono Milano, il mistero si infittisce.

Un pomeriggio di paura in via Salemi

Nel pomeriggio di giovedì 20 marzo, un violento incendio ha colpito l’area degli orti di via Salemi, situata nella zona Comasina di Milano. Le fiamme hanno avvolto due baracche e gli orti circostanti, devastando una superficie di circa 60 metri quadri. La colonna di fumo generata dall’incendio era visibile a diversi chilometri di distanza, allarmando i residenti della zona.

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con tre mezzi per domare le fiamme. Grazie alla loro prontezza, il rogo è stato spento in tempi rapidi, evitando danni ulteriori e mettendo in sicurezza l’area, che si trova nelle vicinanze del Centro Sportivo “Promotion”, rimasto fortunatamente illeso.

Indagini in corso per chiarire le cause

Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati a seguito dell’incendio. Tuttavia, le cause che hanno portato all’innesco delle fiamme rimangono sconosciute. Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per fare luce sulla situazione. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella città, dato che è il secondo incendio che si verifica in poche ore.

Infatti, nella notte tra mercoledì e giovedì, un altro rogo ha devastato alcuni capannoni dell’Ortomercato. Le prime ricostruzioni indicano che l’incendio in via Lombroso potrebbe essere stato doloso, con un individuo che avrebbe cosparso di benzina alcuni bancali prima di appiccare il fuoco. Le telecamere di sorveglianza della struttura hanno ripreso l’accaduto, e le immagini sono attualmente al vaglio della procura di Milano.

Un clima di allerta nella città

Questi eventi hanno sollevato un clima di allerta tra i cittadini milanesi, che si chiedono se ci sia un legame tra i due incendi e se vi sia un rischio maggiore per la sicurezza pubblica. Le autorità locali stanno intensificando i controlli e le indagini per garantire la sicurezza dei residenti e prevenire ulteriori episodi simili.

La situazione è in continua evoluzione e gli sviluppi delle indagini saranno seguiti con attenzione. La speranza è che si possa fare chiarezza al più presto su quanto accaduto e che si possano adottare misure efficaci per garantire la sicurezza della comunità.