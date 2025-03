Un uomo già condannato per abusi sessuali costringe una psicologa a subire violenze.

Un episodio inquietante nel carcere di San Vittore

Un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di abusi sessuali, è stato arrestato nel carcere di San Vittore per aver costretto una psicologa di 34 anni a subire violenze sessuali. L’episodio, avvenuto durante un colloquio, ha suscitato grande preoccupazione e indignazione, evidenziando la vulnerabilità delle persone che lavorano all’interno delle strutture penitenziarie.

La dinamica dell’accaduto

Secondo le ricostruzioni, l’uomo, attualmente in carcere per un cumulo di pene, ha approfittato di un momento di isolamento con la psicologa. Dopo aver chiuso la porta della stanza, ha minacciato la donna con una lametta da barbiere, costringendola a mantenere il silenzio mentre perpetrava gli abusi. La situazione è degenerata fino a quando la psicologa è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto, attirando l’attenzione di un agente di guardia presente nei dintorni.

Il profilo dell’aggressore

Il 38enne non è nuovo a simili comportamenti. Già condannato a sette anni di reclusione per un altro caso di violenza sessuale, risalente al 2016, in cui aveva abusato di una minorenne durante un permesso premio, il suo arresto ha riacceso il dibattito sulla sicurezza all’interno delle carceri e sulla protezione del personale che opera in tali ambienti. La vittima, una 16enne, era stata pedinata dall’uomo, il quale ha dimostrato una pericolosità sociale che non può essere sottovalutata.

Le ripercussioni e le reazioni

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla gestione della sicurezza nelle strutture penitenziarie e sulla necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro per gli operatori. Le autorità competenti sono chiamate a riflettere su come prevenire tali situazioni e a implementare misure più rigorose per proteggere il personale, in particolare le donne, che spesso si trovano a lavorare in condizioni di vulnerabilità.

Il caso ha anche messo in luce l’importanza di un adeguato supporto psicologico per le vittime di violenza, che necessitano di un ambiente sicuro per poter denunciare e ricevere aiuto. La comunità e le istituzioni devono unirsi per garantire che simili atti di violenza non rimangano impuniti e che le vittime ricevano il supporto necessario per superare traumi così gravi.