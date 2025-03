Tre uomini distraggono la titolare e rubano il fondo cassa in un attimo.

Un furto audace nel cuore di Milano

Mercoledì 19 marzo, la stazione M1 di Gambara a Milano è stata teatro di un furto audace che ha lasciato la titolare dell’edicola in stato di shock. Intorno alle 9 del mattino, tre uomini, descritti come aventi tratti somatici sudamericani, hanno messo in atto un piano ben congegnato per distrarre la proprietaria, una donna di 44 anni. Mentre due di loro la distraevano con conversazioni apparentemente innocue, un terzo è riuscito a rubare il fondo cassa, portando via circa mille euro.

La dinamica del furto

Il colpo è avvenuto in un attimo, dimostrando l’abilità e la freddezza dei ladri. La titolare, ignara delle intenzioni malintenzionate, si è trovata a fronteggiare una situazione inaspettata. La polizia è intervenuta immediatamente, avviando le indagini e raccogliendo testimonianze da eventuali testimoni presenti. Sul posto è giunta anche la scientifica per analizzare la scena del crimine e cercare eventuali tracce lasciate dai ladri.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione e dell’edicola per identificare i responsabili del furto. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nelle stazioni della metropolitana di Milano, dove i furti e le rapine sono purtroppo eventi sempre più frequenti. La polizia invita chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti, sottolineando l’importanza della collaborazione della comunità per prevenire simili episodi in futuro.