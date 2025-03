Un'improvvisa ondata di freddo avvolge Milano, con temperature in calo e venti intensi.

Un inverno inaspettato a Milano

Milano si trova attualmente a fare i conti con un inverno tardivo che ha sorpreso molti dopo un inizio settimana caratterizzato da temperature miti e cieli sereni. Questo cambiamento repentino è dovuto all’arrivo di un fronte di aria fredda che ha portato un significativo abbassamento delle temperature e un aumento della ventilazione, in particolare dai quadranti orientali. Gli esperti di 3Bmeteo hanno confermato che questa situazione non è temporanea e potrebbe protrarsi per alcuni giorni.

Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo Carlo Migliore di 3Bmeteo, il calo delle temperature sarà più evidente nelle mattinate di mercoledì e giovedì, quando i valori minimi potrebbero scendere fino a 4 gradi. Tuttavia, si prevede che le temperature inizieranno a risalire già da venerdì, con massime che potrebbero raggiungere i 15 gradi nel pomeriggio. Questo cambiamento climatico è accompagnato da venti di Grecale che, sebbene intensi, si calmeranno nei prossimi giorni, portando a condizioni di gelo tardivo, soprattutto in pianura.

Impatto sulle attività quotidiane

Questa ondata di freddo potrebbe avere ripercussioni sulle attività quotidiane dei milanesi. Le temperature rigide richiederanno un adeguato abbigliamento e potrebbero influenzare i trasporti pubblici e la mobilità. Inoltre, è importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché il passaggio da un clima mite a uno freddo può comportare rischi per la salute, come raffreddori e influenze. Gli esperti consigliano di rimanere informati sulle previsioni meteo e di adottare misure precauzionali.