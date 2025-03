Un veneziano di 65 anni vittima di un furto in pieno centro, la polizia indaga.

Un furto audace nel cuore di Milano

Nel pomeriggio di lunedì, Milano è stata teatro di un furto audace che ha lasciato tutti senza parole. Un uomo di 65 anni, originario di Venezia, è stato derubato del suo prezioso orologio Patek Philippe Aquanaut, del valore di ben 250mila euro. La rapina è avvenuta in pochi attimi, in una delle vie più trafficate della città, via Cesare Cantù. L’episodio ha scosso la tranquillità di una giornata di sole, trasformando le strade in un palcoscenico di tensione e adrenalina.

Il colpo e la fuga del ladro

Secondo le testimonianze, il rapinatore, descritto come un uomo di corporatura robusta con barba incolta, ha agito con rapidità. Approfittando del finestrino abbassato dell’auto della vittima, ha strappato l’orologio dal polso dell’uomo e si è dato alla fuga. La scena si è svolta in un batter d’occhio, lasciando il malcapitato incredulo e furioso. Nonostante l’età, il veneziano non ha esitato a inseguire il ladro a piedi, percorrendo circa mezzo chilometro nel tentativo di recuperare il suo bene prezioso.

La caccia al ladro e l’intervento della polizia

Il ladro, dopo aver corso per le strade del centro, ha trovato rifugio su uno scooter in via Giovanni Sul Muro, facendo perdere le sue tracce. La polizia è intervenuta rapidamente, inviando diverse volanti sul luogo del crimine. Gli agenti stanno ora esaminando le numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona per identificare il rapinatore e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Questo episodio mette in evidenza non solo il rischio di furti in una città come Milano, ma anche la necessità di una maggiore sicurezza nelle aree più frequentate.