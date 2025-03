Un proiettile di mortaio risalente alla seconda guerra mondiale scoperto durante scavi in via Italo Svevo.

Un ritrovamento sorprendente

Martedì 18 marzo, durante alcuni lavori di scavo in via Italo Svevo, nella zona Barona di Milano, è stato rinvenuto un proiettile di mortaio. L’oggetto, che si presume risalga alla seconda guerra mondiale, ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità locali. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.20 e ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area.

Intervento delle autorità

Subito dopo la scoperta, l’area è stata transennata per garantire la sicurezza dei passanti e dei lavoratori. Gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri sono stati chiamati a intervenire per gestire la situazione. La presenza di un proiettile di mortaio, sebbene non raro in alcune zone d’Italia, rappresenta sempre un potenziale pericolo. Gli esperti hanno iniziato a valutare l’oggetto per determinarne la stabilità e le modalità di disinnesco.

La storia dietro il proiettile

Il ritrovamento di ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale non è un evento isolato a Milano. La città, come molte altre in Italia, ha una storia complessa legata ai conflitti del passato. Durante la guerra, numerosi bombardamenti hanno lasciato sul territorio una serie di ordigni inesplosi. Ogni volta che viene scoperto un proiettile o un ordigno, è fondamentale che le autorità agiscano con cautela per evitare incidenti. Gli artificieri, esperti nella gestione di questi materiali, procederanno al brillamento del proiettile in un luogo sicuro, garantendo così la sicurezza della comunità.