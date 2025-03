Ricordiamo Luca Lodetti, ex calciatore e imprenditore, scomparso a soli 35 anni.

Un talento nato nel cuore del calcio

Luca Lodetti, nato a Roma, ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Milan, dove ha affinato le sue abilità e ha coltivato un amore profondo per il calcio. A soli 18 anni, ha esordito come difensore centrale nel Darfo Boario, in Serie D, segnando l’inizio di un percorso che lo avrebbe portato a giocare in diverse squadre milanesi. La sua passione per il gioco lo ha spinto a esplorare vari club, tra cui Alzanocene, Pro Sesto, Legnano Mezzolara e Colognese, dove ha lasciato un segno indelebile.

Un viaggio oltre confine

Nonostante le sue radici italiane, Luca ha avuto l’opportunità di vivere esperienze significative all’estero. Ha giocato a Malta, indossando le maglie di Naxxar Lions e Marsaxlokk, dove ha potuto confrontarsi con culture calcistiche diverse e arricchire il suo bagaglio di esperienze. Questi momenti all’estero hanno contribuito a formare non solo un calciatore, ma anche un uomo con una visione più ampia del mondo.

Un nuovo inizio dopo il calcio

Dopo aver appeso le scarpe al chiodo all’età di 30 anni, Luca ha intrapreso una nuova avventura professionale aprendo l’agenzia di consulenza Truck Consult. La sua determinazione e il suo spirito imprenditoriale lo hanno portato a costruire una carriera di successo anche al di fuori del campo. Tuttavia, la vita ha riservato a Luca una sfida inaspettata: a febbraio dello scorso anno, ha iniziato a combattere contro una malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Un ricordo indelebile

La prematura scomparsa di Luca Lodetti ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi cari e gli amici. A piangerne la perdita ci sono il suo piccolo Riccardo, la madre Patrizia, il padre Ernesto, i fratelli Ivan e Sebastiano, e la nonna Ancilla. La comunità calcistica e non solo si è unita nel cordoglio, ricordando un uomo che ha dedicato la sua vita al calcio e alla famiglia. Le esequie si terranno lunedì 17 marzo alle 15, nella parrocchia di Brembate di Sopra, un momento per onorare la sua memoria e celebrare la vita di un grande uomo.