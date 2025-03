Il trapper Shiva torna a vivere liberamente dopo la riduzione della pena a 4 anni e 7 mesi.

Il caso di Andrea Arrigoni: dalla condanna alla libertà vigilata

Andrea Arrigoni, noto come Shiva, ha recentemente vissuto un’importante evoluzione legale. Condannato inizialmente a 6 anni e mezzo per una sparatoria avvenuta a Settimo Milanese, la corte d’Appello di Milano ha deciso di ridurre la sua pena a 4 anni e 7 mesi. Questa decisione è stata presa in considerazione della buona condotta del giovane, che ha dimostrato un cambiamento significativo nel suo comportamento.

La corte ha anche sostituito la misura degli arresti domiciliari con l’obbligo di firma, permettendo così a Shiva di riprendere la sua carriera musicale e di partecipare ai concerti programmati per la prossima estate. Questa nuova libertà rappresenta un’opportunità per il trapper di tornare a esibirsi e riconnettersi con i suoi fan, un aspetto cruciale per la sua carriera.

Le circostanze della sparatoria e le conseguenze legali

La sparatoria che ha coinvolto Shiva è avvenuta a luglio 2023, quando due uomini sono entrati nel cortile del suo studio di registrazione con atteggiamenti minacciosi. In una reazione impulsiva, il trapper ha estratto una pistola e ha sparato loro alle gambe, affermando di aver agito per difendere la sua proprietà. Questa azione ha portato a gravi accuse, tra cui tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.

Nonostante le accuse gravi, la corte ha riconosciuto il cambiamento nel comportamento di Shiva, che ha dimostrato di essere una persona rispettosa e responsabile. Il suo avvocato, Paolo Muzzi, ha sottolineato l’importanza di questa valutazione nel processo di riduzione della pena.

Un futuro da papà e artista: le nuove prospettive di Shiva

Oltre alle questioni legali, la vita personale di Shiva ha subito un cambiamento significativo. Il giovane trapper è diventato padre durante il suo periodo di detenzione, un evento che ha influenzato profondamente la sua vita. La corte ha accolto la sua richiesta di trascorrere più tempo con il figlio, permettendogli di godere di momenti preziosi con la sua famiglia.

Questa nuova fase della vita di Shiva non è solo un’opportunità per riprendere la sua carriera musicale, ma anche per costruire un legame forte con il suo bambino. La combinazione di responsabilità genitoriale e la possibilità di tornare sul palco rappresenta un nuovo inizio per il trapper, che sembra determinato a lasciare il passato alle spalle e a concentrarsi su un futuro migliore.