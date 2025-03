Indagini sul decesso misterioso di una donna a Cinisello Balsamo

Le autorità indagano su un caso di morte sospetta con lividi sul corpo della vittima.

Un dramma familiare a Cinisello Balsamo

La notte tra sabato e domenica ha portato un dramma inaspettato a Cinisello Balsamo, dove una donna di 68 anni, Daniela Guerrini, è deceduta in circostanze misteriose. La donna, ex insegnante, è stata trovata in condizioni critiche nel suo appartamento, con lividi sul corpo che hanno sollevato interrogativi sulle cause del suo decesso. Il figlio, un trentaseienne, ha contattato i soccorsi intorno a mezzanotte, segnalando che la madre aveva perso i sensi. All’arrivo dei paramedici, la situazione era già grave: la donna era in arresto cardiaco.

Le circostanze della morte

Nonostante i tentativi di rianimazione, Daniela Guerrini è deceduta alle 6.43 presso l’ospedale Multimedica. I lividi riscontrati sul suo corpo hanno destato preoccupazione tra le autorità, che hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso. La famiglia ha riferito che la donna aveva recentemente subito un intervento chirurgico e soffriva di frequenti cadute, ma la presenza di lividi ha spinto gli investigatori a considerare la possibilità di eventi precedenti che potrebbero aver influito sulla sua morte.

Indagini in corso

La Squadra Mobile di Milano, coordinata dal PM Nicola Balice, sta esaminando il caso con attenzione. È emerso un episodio risalente al 2020, quando la donna era stata ricoverata in ospedale e il figlio era stato accusato di lesioni. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze da parenti e vicini di casa per ricostruire la vita quotidiana della famiglia Guerrini e identificare eventuali conflitti o problematiche che potrebbero aver contribuito a questa tragica situazione. L’autopsia, prevista nei prossimi giorni, potrebbe fornire ulteriori dettagli e chiarire le circostanze del decesso.