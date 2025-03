Un camionista di 51 anni è rimasto ferito in un incidente sulla superstrada per Malpensa.

Un incidente che ha scosso Gallarate

Martedì 18 marzo, la mattinata è stata segnata da un grave incidente stradale a Gallarate, precisamente sulla superstrada che conduce all’aeroporto di Malpensa. Intorno alle 7.30, un camionista di 51 anni ha perso il controllo del suo mezzo, provocando un impatto violento contro il guardrail e successivamente contro un pilastro del cavalcavia, ribaltandosi. Le sirene delle ambulanze hanno subito riempito l’aria, mentre il traffico si bloccava in entrambe le direzioni.

Le conseguenze dell’incidente

Il camionista, inizialmente in condizioni critiche, è stato trasportato in ospedale in codice giallo dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori. La centrale operativa del 118 ha attivato un intervento d’emergenza, inviando un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Fortunatamente, non ci sono stati altri veicoli coinvolti, ma l’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità, con code che hanno raggiunto i 3,5 km in direzione A8 e tre chilometri verso lo scalo aeroportuale.

Interventi e indagini in corso

Le forze dell’ordine, in particolare la Polizia Stradale, sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, le cause che hanno portato il camionista a perdere il controllo del mezzo sono ancora in fase di accertamento. I vigili del fuoco di Varese hanno collaborato alle operazioni di soccorso e rimozione del camion, che ha bloccato un tratto della SS36, costringendo le autorità a chiudere la strada per garantire la sicurezza degli operatori e dei veicoli in transito.