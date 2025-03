La guardia di finanza smaschera un sistema di frode da oltre 16 milioni di euro

Un’indagine che svela una frode complessa

Recentemente, la guardia di finanza di Milano ha portato alla luce una frode fiscale di notevoli proporzioni nel settore turistico e alberghiero. L’operazione ha rivelato un sistema articolato di appalti fittizi, attraverso il quale diverse società operanti nell’hinterland milanese cercavano di eludere il pagamento di imposte e oneri assistenziali. Questo intervento ha portato al sequestro preventivo di oltre 16 milioni di euro e ha visto coinvolti diversi indagati, accusati di reati gravi come truffa aggravata, falso e autoriciclaggio.

Il meccanismo della frode

Le indagini sono iniziate grazie a un’attenta analisi condotta dai finanzieri di Melegnano, che hanno scoperto una rete di imprese collegate tra loro. I legali rappresentanti delle società coinvolte, insieme a consulenti e professionisti, avevano messo in piedi un sistema basato sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Queste fatture erano collegate a contratti d’appalto fittizi, che mascheravano in realtà somministrazioni di manodopera in violazione delle normative vigenti.

Per rendere il tutto più difficile da individuare, i rapporti di lavoro venivano schermati attraverso l’uso di società “filtro”. Queste ultime si avvalevano di cooperative che omettevano di versare le imposte e gli oneri previdenziali e assistenziali, creando un apparente velo di legalità attorno a operazioni illecite.

Le conseguenze e le indagini in corso

Oltre al sequestro di ingenti somme di denaro, le indagini hanno rivelato che alcune delle società coinvolte avevano anche beneficiato di falsi crediti d’imposta legati alla “Formazione 4.0”, un’iniziativa finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Questi crediti erano stati ottenuti creando costi che in realtà non erano mai stati sostenuti, aggravando ulteriormente la situazione.

La guardia di finanza continua a lavorare per smascherare ulteriori irregolarità e per garantire che i responsabili di questa frode siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Questo caso rappresenta un chiaro esempio di come la criminalità economica possa infiltrarsi in settori vitali dell’economia, come quello turistico, e di quanto sia importante la vigilanza delle autorità competenti per proteggere il sistema economico e fiscale del paese.