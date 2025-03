Truffa assicurativa: tre arrestati per furto simulato di auto

Tre individui denunciati per aver simulato il furto della propria auto per incassare l'assicurazione.

Un piano ben congegnato

Un’operazione della polizia locale di Peschiera Borromeo ha portato alla luce un caso di truffa assicurativa che ha dell’incredibile. Tre individui, di età compresa tra i 25 e i 50 anni, sono stati denunciati per aver simulato il furto della propria auto, una Volkswagen Golf, per incassare il premio dell’assicurazione. Questo piano, che sembrava ben congegnato, ha richiesto un anno di indagini per essere smascherato.

La scoperta dell’auto smontata

La vicenda ha avuto inizio quando, circa un anno fa, gli agenti hanno rinvenuto un’auto completamente smontata e priva della maggior parte dei suoi pezzi. L’auto, risultata rubata, era stata denunciata pochi giorni prima presso la stazione dei carabinieri di Milano Vigentina. La polizia ha immediatamente restituito il veicolo al legittimo proprietario, ma ha avviato un’indagine per scoprire la verità dietro a questo furto.

Indagini e riscontri

Le indagini hanno richiesto tempo e pazienza. Attraverso accertamenti tecnici e l’analisi dei video delle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica del furto e a identificare i tre sospettati. È emerso che i tre avevano smontato la vettura per renderla irriconoscibile, con l’intento di rimontarla successivamente e reimmatricolarla, incassando nel frattempo il premio assicurativo.

Le conseguenze legali

La simulazione di reato e la truffa assicurativa sono reati gravi che possono comportare pesanti conseguenze legali. I tre individui, ora denunciati, dovranno affrontare un processo che potrebbe portare a pene significative. Questo caso mette in evidenza l’importanza delle indagini approfondite da parte delle forze dell’ordine, che sono riuscite a smascherare un piano ingegnoso e a tutelare i diritti dei cittadini onesti.